【國民教育】善德基金會聯警方出版教材介紹大灣區　9月起免費派送2.5萬份予幼稚園K3生

▲ 「小精英慶回歸大滙演」將於8月7日舉行，共280名小朋友演出。（林宇翔攝）

為培養學生的守法意識及愛國情懷，香港善德基金會與葵青警區合作推出《小精英》系列圖書，系列第3冊《小精英‧大灣情》於今年9月出版，將介紹粵港澳大灣區多個城市，會免費派發至全港400間幼稚園、涉約2.5萬名K3學生。有幼稚園校長指出，圖書可用作教材，有助培養學生建立守法等正面價值觀，亦可提升國民身份認同感。

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《小精英》系列教材由善德基金會及葵青警區合作出版，第3冊將聚焦介紹大灣區「9+2」城市，並配備桌上遊戲，讓學生透過遊戲「遊歷」，並了解各城市特色景點及美食。基金會常務副主席湯修齊表示，大灣區是國家其中一個重點發展地區，相信學生長大後，他們亦會在其中遇到很多重要機會，因此希望盡快向他們介紹大灣區。他舉例，書中會介紹佛山是武術之都、廣州美食沙河粉等。

湯修齊估計，印刷好的2.5萬套書，可以於9月贈送予全港400間幼稚園的K3學生，老師除了可用作教材，小朋友亦可將整套書帶回家中，與家長一起玩。該系列目前已有兩冊圖書《小精英‧遊葵青》及《小精英‧節日情》，分別以葵青社區的特色景點及10個中國傳統節日作主題，讓幼稚園生認識社區及中華傳統文化，亦透過故事灌輸守法意識及正向價值觀。

▲ 系列第3冊《小精英‧大灣情》於今年9月出版。（林宇翔攝）

荃灣商會朱昌幼稚園將圖書用作國安教育課程教材。該校校長林翠玲形容，以往教類似題材時較形式化，「教學無咁活。」而新教材配備情境圖卡、手偶等，可自然融入教學。她舉例，該校其中一個教學主題為農曆新年，而《節日情》書中配以簡介林村許願樹的圖卡，學生可以更具體認識傳統習俗︰「老師甚至可以整個細嘅許願樹，比小朋友試下拋（寶牒）。」

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林翠玲認為，圖書內容貼近幼稚園生的生活經驗，令小朋友更有興趣學習，亦可透過介紹七一回歸、十一國慶等，提高他們的國民意識；透過其他傳統節日可帶出孝順、尊重長輩等文化思想。她說觀察到小朋友國民身份認同有所變化︰「以往問你係邊度人，佢可能唔識答，依家小朋友就會講︰『我喺香港嘅中國人。』」該校K2學生陳涴澄說，從圖書中認識到金紫荊廣場，學習到升旗儀式應有的禮儀，亦學會要幫助有需要的人，如果見到有人做出不正確的行為時要作出提醒。

另外，基於圖書內容，善德基金會與警務處創作出一首歌曲《小精英》及相關舞蹈，並將於8月7日舉行「小精英慶回歸大滙演」， 由11間幼稚園的學生、7支來自跳舞學校的隊伍、共280名小朋友演出該曲，屆時警察銀樂隊亦會表演。

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記者：黃悅晴