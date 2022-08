【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR

MIRROR在紅館舉行演唱會在第4場發生嚴重意外,全城關注。MIRROR成員沉默多日後,由隊長楊樂文(Lokman)在8月1日率先打破沉默,向粉絲報平安後。

因為近日屢傳MIRROR僧解散,於是人氣王姜濤在今天(8月4日)凌晨1時更新個人IG限時動態,上載黑底白圖,寫道:「不會放棄,我們不會放棄,一定會站起來,一起面對一切。」

到今天,另一成員陳卓賢(Ian)亦在事故後首度發聲,於個人IG限時動態上載一張雨後陽光照片並寫道:「保持正念,祈禱」

至於在第2場演出時差錯腳從台下跌下受皮外場的陳瑞輝(Frankie)亦在今晚於個人IG限時動態發文稱:「唔好信自己無可能做得到 唔係要你叻 唔係要你做得好好... 只係,面對挑戰唔好放棄。相信自己,就咩都會有可能。never say never」

Zisac首度發聲

另外,其實是次MIRROR演唱會,除在第4場發生意外而受傷的李啟言(阿Mo)、張梓峯(阿峯)兩位舞蹈員外,早在綵排時已有一位舞蹈員羅德智(Zisac)受傷,他亦因此未能演出。

今日,Zisac在今天近晚上7時,在個人社交平台上載一張MIRROR紅館演唱會的工作證,並表示參與是次演出的24名舞蹈員與MIRROR的12子是一條心,寫道:

雖然我最後無上過台on performance

但絕對要留個記念

無諗過24個人可以咁一條心

將來我地24個一定可以一齊行返上台

連埋12子,36個一體!

最後希望所有受傷既人

無論身體心靈精神

都早日恢復

好好過日子

We are One and All

#mirrorweare