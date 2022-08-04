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【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR

娛樂 20:01 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR在紅館舉行演唱會在第4場發生嚴重意外，全城關注。MIRROR成員沉默多日後，由隊長楊樂文（Lokman）在8月1日率先打破沉默，向粉絲報平安後。

因為近日屢傳MIRROR僧解散，於是人氣王姜濤在今天（8月4日）凌晨1時更新個人IG限時動態，上載黑底白圖，寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」

到今天，另一成員陳卓賢（Ian）亦在事故後首度發聲，於個人IG限時動態上載一張雨後陽光照片並寫道：「保持正念，祈禱」

至於在第2場演出時差錯腳從台下跌下受皮外場的陳瑞輝（Frankie）亦在今晚於個人IG限時動態發文稱：「唔好信自己無可能做得到  唔係要你叻  唔係要你做得好好... 只係，面對挑戰唔好放棄。相信自己，就咩都會有可能。never say never」

    點擊圖片放大
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Zisac首度發聲

另外，其實是次MIRROR演唱會，除在第4場發生意外而受傷的李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）兩位舞蹈員外，早在綵排時已有一位舞蹈員羅德智（Zisac）受傷，他亦因此未能演出。

今日，Zisac在今天近晚上7時，在個人社交平台上載一張MIRROR紅館演唱會的工作證，並表示參與是次演出的24名舞蹈員與MIRROR的12子是一條心，寫道：

雖然我最後無上過台on performance
但絕對要留個記念
無諗過24個人可以咁一條心
將來我地24個一定可以一齊行返上台
連埋12子，36個一體！
最後希望所有受傷既人
無論身體心靈精神
都早日恢復
好好過日子
We are One and All
#mirrorweare

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撰文 : TOPick柴犬出動

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