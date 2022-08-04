【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR

MIRROR在紅館舉行演唱會在第4場發生嚴重意外，全城關注。MIRROR成員沉默多日後，由隊長楊樂文（Lokman）在8月1日率先打破沉默，向粉絲報平安後。

因為近日屢傳MIRROR僧解散，於是人氣王姜濤在今天（8月4日）凌晨1時更新個人IG限時動態，上載黑底白圖，寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」

到今天，另一成員陳卓賢（Ian）亦在事故後首度發聲，於個人IG限時動態上載一張雨後陽光照片並寫道：「保持正念，祈禱」

至於在第2場演出時差錯腳從台下跌下受皮外場的陳瑞輝（Frankie）亦在今晚於個人IG限時動態發文稱：「唔好信自己無可能做得到 唔係要你叻 唔係要你做得好好... 只係，面對挑戰唔好放棄。相信自己，就咩都會有可能。never say never」

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Zisac首度發聲

另外，其實是次MIRROR演唱會，除在第4場發生意外而受傷的李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）兩位舞蹈員外，早在綵排時已有一位舞蹈員羅德智（Zisac）受傷，他亦因此未能演出。

今日，Zisac在今天近晚上7時，在個人社交平台上載一張MIRROR紅館演唱會的工作證，並表示參與是次演出的24名舞蹈員與MIRROR的12子是一條心，寫道：

雖然我最後無上過台on performance

但絕對要留個記念

無諗過24個人可以咁一條心

將來我地24個一定可以一齊行返上台

連埋12子，36個一體！

最後希望所有受傷既人

無論身體心靈精神

都早日恢復

好好過日子

We are One and All

#mirrorweare

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