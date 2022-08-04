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【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用

社會 19:53 2022/08/04

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Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕驗出有歐盟禁用除害劑。（Häagen-Dazs圖片）

再有Häagen-Dazs雪糕再被驗出含歐盟禁用除害劑。食物安全中心今（4日）表示，兩款由法國進口的Häagen-Dazs雪糕或受歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」污染，本港進口商已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。食安中心亦呼籲市民不要進食相關雪糕。

食安中心指，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。產品資料如下：
 

產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）9.46公升及（ii）100毫升
此日期前最佳：（i）二○二三年六月十三日及（ii）二○二三年五月二十日、二○二三年五月二十一日、二○二三年六月八日及二○二三年六月九日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：（i）80毫升，（ii）3 x 80毫升，（iii）100毫升，（iv）473毫升及（v）9.46公升
此日期前最佳：（i）二○二三年五月二十二日，（ii）二○二三年五月二十三日及二○二三年六月二十一日，（iii）二○二三年五月十七日及二○二三年五月二十九日，（iv）二○二三年六月十一日及（v）二○二三年五月二十九日及二○二三年五月三十日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

中心發言人說，得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。發言人又呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用；業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

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責任編輯：黃悅晴

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