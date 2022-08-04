負責調查MIRROR演唱會大屏幕墮下事故工作小組　明天舉行第二次會議

▲ 消息指，MIRROR演唱會意外調查方向至少包括3方面，包括是否有人偷工減料、有否跟足安全程序使用熒幕等。（經濟日報資料圖片）

負責調查MIRROR演唱會大屏幕墜下事故的工作小組，據悉明天將舉行第二次會議。消息指，小組將安排專業人士進行多次測試，包括掛鈎、滑輪和綱索等，並計算其承重能力。

不過，消息人士強調，今次調查後或有人承擔法律責任，故此工作小組公開講話的內容需要非常小心，明天不會透露太多調查內容。對於工組小組是否收窄調查範圍，消息指暫時仍未能下定論，並舉例指，「如果工人將大屏幕吊上半空，過程並無問題，那麼是否其他過程中，有人疏忽職守？又或者受成本所限，所以有人次貨？如果真的用了次貨，工人又是否知情？」

消息人士說，工作小組亦會了解當日負責查驗的結構工程師，其工作範圍是否包括確保大屏幕被正確操作，但他們並不會檢查相關器材的質量，是否符合標準。

據了解，小組成員進入事發舞台實地了解情況，預料本周內會有初步化驗結果。文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前表示，期望一、兩星期可以有初步事故原因。 MIRROR成員事故後首次回應，隊長楊樂文在社交平台表示，成員會互相照顧，亦有很多人幫助他們，呼籲外界毋須擔心並給予傷者及家人空間。

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