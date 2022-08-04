【公務員招聘】綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試10月舉行　8月5日起接受申請

▲ 今年綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，香港試場暫定10月8日和15日舉行，明日起會接受申請。（經濟日報資料圖片）

政府（4日）公布，下月展開新一輪政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的招聘工作，屆時會公布詳情。至於有關綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，8月5日起會接受申請。

政府提醒，所有由今年7月1日起刊登的公務員招聘，無論申請人是否曾參加以往的《基本法》測試，均須取得《基本法及香港國安法》測試及格成績，方會獲考慮聘用。

今年的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，暫定在10月8日和15日在香港舉行，8月5日起會接受申請，至本月18日下午5時截止。

至於海外試場的考試，暫定12月10日在北京及6個海外城市，包括倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行，當局稍後會公布有關申請時間。

持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2022至23學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或《基本法及香港國安法》測試試卷。



有意參加考試的人士可由8月5日起，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請書（CSB31（7/2022））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。申請人必須於8月18日下午五時前（香港時間）遞交申請書。

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責任編輯：胡偉明