【公務員招聘】綜合招聘考試擬10月上旬在港舉行　政府提醒必須取得《基本法及香港國安法》測試及格成績

▲ 今年綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，香港試場暫定10月8日和15日舉行，明日起會接受申請。（經濟日報資料圖片）

政府今日公布，下月展開新一輪政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的招聘工作，屆時會公布詳情。至於有關綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，明日起會接受申請。

政府提醒，所有由今年7月1日起刊登的公務員招聘，無論申請人是否曾參加以往的《基本法》測試，均須取得《基本法及香港國安法》測試及格成績，方會獲考慮聘用。

今年的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，暫定在10月8日和15日在香港舉行，明日起會接受申請，至本月18日下午5時截止。

至於海外試場的考試，暫定12月10日在北京及6個海外城市，包括倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行，當局稍後會公布有關申請時間。

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責任編輯：胡偉明