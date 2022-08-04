【瘧疾個案】52歲男子檢疫期死亡帶「瘧原蟲」　4人須入ICU

▲ 52歲男子檢疫期死亡帶「瘧原蟲」，4人須入ICU（資料圖片）

消息指有30名從非洲抵港人士懷疑感染瘧疾，患者陸續送入不同醫院，包括瑪嘉烈醫院。衞生防護中心證實，7月起共錄得30宗輸入個案，當中21人由非洲幾內亞抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲，其餘29人送往公立醫院，10人已出院，另4人及15人分別情況嚴重和穩定，包括4人在深切治療部。醫管局表示今日已召開緊急會議，及啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。

衞生防護中心表示，在7月1日至8月4日期間共錄得30宗輸入個案，涉及30名男病人，年齡介乎25至57歲，於7月1日至8月1日期間抵港，當中21人由非洲幾內亞抵港。

所有病人抵港後均因應相關入境要求於指定檢疫酒店進行檢疫，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲；其餘29人送往公立醫院治理，10人經治理後已出院，另外4人及15人分別情況嚴重和穩定，包括4人在深切治療部。

中心的流行病學調查仍在進行中，並正跟進該些個案的同行人士，對他們進行醫學監察，有病徵的人士會被送往醫院，而沒有出現病徵的人士將獲提供血液測試，如發現陽性個案會被送往醫院接受治療。

醫管局表示總辦事處及各聯網管理層，聯同感染控制專家今日召開緊急會議，就瘧疾輸入個案群組的最新情況，檢視醫院隔離病床、藥物、治療方案等不同應變措施，及啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。

公立醫院會安排隔離病床及合適的藥物為感染瘧疾的病人提供治療。醫管局會密切監察情況，適時調動病床及人手，為感染瘧疾的病人提供適切治療。

根據食環署的瘧疾病媒監察資料，本港市區近年未有發現該兩種按蚊，除於2021年在大欖涌水塘附近發現有傑普爾按蚊的滋生外，在過去10年均沒有在其他地點發現微小按蚊或傑普爾按蚊的滋生。有見及此，衞生署認為瘧疾出現本地傳播的風險屬非常低。

由於在檢疫酒店發現輸入性瘧疾個案，當局會跟進相關地點的蚊患情況，並按需要加強滅蚊工作。最近一宗本地感染瘧疾個案在1998年發生，而2020及2021年本港分別錄得7宗及4宗個案。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文