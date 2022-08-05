【罪案數字】上半年科技罪案逾萬宗創新高　網購騙案飈4成騙徒「密食當三番」

▲ 上半年科技罪案逾萬宗創新高，網購騙案飈4成騙徒「密食當三番」。（李榮忠攝）

疫情令網上購物成新常態，今年首6個月科技罪案數字錄10,613宗，為歷年來新高，較去年同期飈升46%，當中網購騙案佔三分之一，較去年同期急升4成，但涉案金額則減少21.3%，警方指個別大金額的個案減少，但騙徒採取策略「密食當三番」，令個案大增。

警方將於9月推出詐騙陷阱搜尋器「視伏器」，市民只要輸入網店名稱、電話號碼、轉數快戶口等，「視伏器」將會對比警方資料庫及市民舉報的資料，從而分析相關資料有否曾涉騙案或有受騙風險。

今年上半年科技罪案數字錄10,613宗，佔整體罪案逾三分之一，為歷年來新高，較去年同期7,270宗飈升46%；當中網購騙案錄3,954宗，佔整體科技罪案37%，較去年同期2,804宗急升4成，但損失金額由4,600萬元，減少21.3%至3,620萬元。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全署理高級警司范俊業指，個別大金額的個案減少，令損失金額減少，但個案數目有急升，認為騙徒採取「密食當三番」策略︰「絕大部分騙徒會假扮賣家，收到錢就會失去聯絡。」

中秋臨近 月餅券水果高危

范俊業表示，網購騙案支付方式多為轉數快，佔66.8%，其次為儲值支付工具；他又預料中秋節臨近，月餅、月餅券及名貴水果等將成為高危貨物，目前已接獲兩宗相關報案。

香港海關版權及商標科技罪案調查組指標官王誌賢指，大部分騙徒會佯裝成賣家，假借代購、代理原廠貨源、平行進口貨等名義，售賣名牌手袋、潮流服飾、生活用品等。他提醒市民，有懷疑時可翻查店舖背景，通常騙徒會以較新成立的帳戶犯案。

Meta公共政策經理（香港、澳門及蒙古）譚雋蘭表示，會從3方面打擊在平台上的騙案，包括在政策上針對不真實行為，設立社群守則，亦有專門人手結合人工智能審查；並會與執法部門合作，提供資料方便警方調查；同時，進行公共教育合作計劃，教導用戶要留意詐騙行為。

9月推「視伏器」 搜尋詐騙陷阱

警方將於9月推出詐騙陷阱搜尋器「視伏器」，取代原有的網絡詐騙釣魚搜尋器。范俊業指，市民只要在「視伏器」輸入網店名稱、電話號碼、轉數快戶口等，「視伏器」將會對比警方資料庫及市民舉報的資料，發出不同的風險警報，例如紅色代表與釣魚詐騙有關；橙色代表有相同用戶名稱的舉報，市民要進一步評估風險。

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記者：李榮忠