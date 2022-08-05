【科技罪案】上半年求職騙案升3.6倍　刷單陷阱增最多

▲ 上半年求職騙案升3.6倍，刷單陷阱增。（李榮忠攝）

今年上半年科技罪案數目為歷年新高，除了網購騙案外，求職騙案及網上投資騙案同樣有大升幅，當中升幅最大為求職騙案，錄得1,625宗，較去年同期上升3.6倍，損失金額更飈升9.5倍，達2.1億元。

科技罪案中，以個案數目排行，網購騙案錄3,954宗排第一位；第二位求職騙案錄1,625宗，較去年同期350宗上升3.6倍，而損失金額更從2,000萬元飈升至2.1億元；第三位為網上投資騙案，錄798宗，較去年同期390宗上升1倍，損失金額亦升1倍多至3.8億元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全署理高級警司范俊業指，今年科技罪案升幅高，其中求職騙案升幅最高，當中以刷單騙案為主，招募人員到網站購物提升銷售額，事後本金連佣金歸還。他指，刷單騙案通常在起初會連本帶利退回，通常受害人都會不虞有詐繼續墮入圈套，最終愈陷愈深，損失金額由數十萬至數百萬不等。

網上投資騙案失3.8億 多涉虛擬幣

網上投資騙案亦有上升，而且多為與虛擬貨幣相關。范俊業指，不論是個人或商戶都有錄得騙案，例如今年3月一名26歲男子，在網上認識陌生人後，被推薦投資泰達幣，最終被騙取100萬元。

另外，有30歲找換店女東主，被一名自稱加密貨幣平台負責人邀請合作，在首4次涉及270萬元的交易均未有異樣，騙徒在第5次交易時稱要大額交易，女東主不虞有詐，騙徒取得220萬元後去如黃鶴。

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記者：李榮忠