【傑出醫生】屯門醫院神經外科「開荒牛」任廣銳　敢於求進贏認同

▲ 屯門醫院神經外科「開荒牛」任廣銳，敢於求進贏認同

屯門醫院自90年代啟用，當時到該院出任神經外科顧問醫生的任廣銳，形容自己如「開荒牛」，憶述當時除了人手不足，病人對他們亦缺乏信心，不少病人向他請求轉介至其他醫院繼續治療，令其團隊更堅決為市民提供良好服務。

出任該院神經外科部門主管後，任廣銳不斷引進新科技，現時該院發展至接收不同轉介個案：

因為我哋建立咗一個信心，比出面神經外科醫生知，我哋喺呢方面發展真係行得快，佢哋覺得困難嘅病都會轉介嚟我哋到醫。」

伊利沙伯醫院出身、90年代轉往屯門醫院出任神經外科顧問醫生的任廣銳形容，當時有如該專科的開荒牛，團隊只有8人，包括2名顧問醫生、3名高級醫生及3名駐院醫生，「人手真係好緊張，醫生隔日就接call，真係好辛苦。」他說，當時病人對他們亦信心不足，「當時病人無咁多，病房都未開哂，好多科病人都會跨區咁去搵醫生醫。」

勇於引入新科技 確保安全

當遇上病人請求轉介至其他醫院繼續治療，年少氣盛的任廣銳便會反駁︰「我就話其實我係伊利沙伯醫院嚟嘅，我都做過呢啲手術，你要對我哋有信心，我哋人工同出面醫生一樣㗎嘛，所以你唔應該覺得有分別㗎喎。」任廣銳強調當時團隊目標明確︰

大家都有一個信念，想喺屯門醫院建立一個好服務俾市民。

多年來任廣銳處理過大大小小手術，他笑言手術期間會令人失去時間概念，其中處理過最長手術足足做了27小時，他解釋是為一名病人於同一手術處理動脈瘤及神經綫纖維瘤︰

10多年前用的儀器無依家咁先進，好多不同原因令手術長咗，但經歷係自己嘅，都學到好多嘢，嗰時心情係好開心終於做完。

本周退休 獲頒傑出員工獎

在屯門醫院工作眨眼26年，任廣銳本周便退休，今年更獲醫管局頒「傑出員工獎」，他強調神經外科必需要勇敢引用新科技，不應原地踏步，同時要確保新科技的安全性，如屯門醫院自1997年起提供「背部神經切斷術」，以改善腦癱患者的步姿，主理全港9成手術；翌年起又提供「顱內立體定位放射手術」，以輻射治療腦內腫瘤，其後更成為聯網先鋒引入新系統，可同時間為病人治療多個腦內腫瘤等。

至今屯門醫院神經外科團隊已增至13人，包括3名顧問醫生及4位副顧問醫生，更接收不同個案轉介，經過長時間努力，屯門醫院出任神經外科終得到病人，以至其他醫生認同。

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公立醫院人手不足，神經外科亦不例外。任廣銳指其團隊可容納16人，惟目前只有13人，一直未能填補空缺。他認為，如有部門因人手不足，致無法維持基本服務，便有需要引入海外醫生。

他又視引入海外醫生為促進交流，及給予本地醫生學習機會，不過他強調長遠而言，有需要確保本地醫生有足夠培訓機會：

因為最後係佢哋長遠咁留港服侍我哋嘅市民，請番嚟嘅海外同事可能一段時間後會離開。

長遠需保本地醫生 有足夠培訓

任廣銳坦言，神經外科一向不是醫科生熱門專科，因工作較辛苦︰「係醫管局無論你做咩專科都好，職級一樣，人工都係一樣，坦白說有同事是怕做神經外科，因為手術時間都長，最短2小時，長可能8至10個鐘。」而近期神經外科醫生亦有流失情況，包括因私人執業、退休或移民。他透露其團隊可容納16人，惟目前只有13人，一直未能填補空缺。他認為神經外科吸引之處在於會不斷引入高端科技，冀因此可吸引更多醫科生選擇。

對於港府放寬引入海外醫生，任廣銳認為如沒有足夠人手提供基本或緊急手術時，便有需要引入，「好難期望一個神經外科醫生前一日做完通宵，今日幫你做個好複雜嘅手術，會影響到成個專科發展。」他又視引入海外醫生為提升本地醫生知識的機會，但他強調必須確保本地醫生有足夠培訓機會︰

做神經外科醫生，俾機會佢哋訓練學習，由淺入深咁做手術，提升佢哋呢方面資歷同經驗係重要的。

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記者：鄧凱文