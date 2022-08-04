【強制檢測】65處所納強檢大埔將軍澳佔最多 太湖花園7廈及日出康城領都等上榜
社會 22:06 2022/08/04
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因有陽性檢測個案曾到訪，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 筲箕灣東旭苑東景閣
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 油塘油美苑潤美閣
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 觀塘安達邨愛達樓
- 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 鑽石山宏景花園 5 座
- 黃大仙天馬苑駿威閣
- 黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍順樓
- 紅磡半島豪庭 1 座
- 紅磡海濱南岸 1 座
- 石硤尾白田邨康田樓
- 深水埗富昌邨富旺樓
- 深水埗榮昌邨榮傑樓
- 長沙灣元州邨元泰樓
- 長沙灣元州邨元盛樓
- 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
- 將軍澳日出康城領都 2 座 (左翼及右翼)
- 將軍澳日出康城領都 3 座 (左翼及右翼)
- 將軍澳厚德邨德康樓
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 將軍澳新都城 1 期 2 座
- 將軍澳頌明苑嘉明閣
- 將軍澳將軍澳中心 12 座
- 將軍澳慧安園 4 座
- 大圍雲疊花園 6 座
- 沙田博康邨博泰樓
- 沙田廣林苑馥林閣
- 馬鞍山新港城 H 座
- 馬鞍山耀安邨耀和樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰 1 座
- 大埔廣福邨廣義樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 粉嶺綠悠軒 2 座
- 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
- 上水天平邨天朗樓
- 葵涌賢麗苑賢德閣
- 葵涌大窩口邨富德樓
- 青衣綠悠雅苑 3 座
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 荃灣荃灣中心安慶樓
- 荃灣象山邨秀山樓
- 荃灣翠豐臺 5 座
- 掃管笏愛琴海岸 1 座
- 屯門新屯門中心 1 座
- 屯門建生邨樂生樓
- 屯門建生邨裕生樓
- 天水圍天華邨華祐樓
- 天水圍天盛苑盛珍閣
- 天水圍嘉湖山莊美湖居 5 座
- 天水圍天富苑榮富閣
- 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
- 天水圍天盛苑盛坤閣
- 東涌裕東苑新東閣
- 東涌逸東一邨太逸樓
- 東涌映灣園聽濤軒 16 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大埔太湖花園 2 座
- 大埔太湖花園 3 座
- 大埔太湖花園 8 座
- 大埔太湖花園 5 座
- 大埔太湖花園 6 座
- 大埔太湖花園 18 座
- 大埔太湖花園 7 座
最新熱門影片：【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃小冰