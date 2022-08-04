【強制檢測】65處所納強檢大埔將軍澳佔最多　太湖花園7廈及日出康城領都等上榜

▲ （湯致遠攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因有陽性檢測個案曾到訪，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

筲箕灣東旭苑東景閣

柴灣小西灣邨瑞泰樓

油塘油美苑潤美閣

藍田廣田邨廣逸樓

藍田康雅苑杏雅閣

觀塘安達邨愛達樓

牛頭角牛頭角上邨常滿樓

牛池灣坪石邨藍石樓

鑽石山宏景花園 5 座

黃大仙天馬苑駿威閣

黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍順樓

紅磡半島豪庭 1 座

紅磡海濱南岸 1 座

石硤尾白田邨康田樓

深水埗富昌邨富旺樓

深水埗榮昌邨榮傑樓

長沙灣元州邨元泰樓

長沙灣元州邨元盛樓

長沙灣蘇屋邨壽菊樓

將軍澳日出康城領都 2 座 (左翼及右翼)

將軍澳日出康城領都 3 座 (左翼及右翼)

將軍澳厚德邨德康樓

將軍澳唐明苑唐煌閣

將軍澳新都城 1 期 2 座

將軍澳頌明苑嘉明閣

將軍澳將軍澳中心 12 座

將軍澳慧安園 4 座

大圍雲疊花園 6 座

沙田博康邨博泰樓

沙田廣林苑馥林閣

馬鞍山新港城 H 座

馬鞍山耀安邨耀和樓

馬鞍山銀湖‧天峰 1 座

大埔廣福邨廣義樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

粉嶺綠悠軒 2 座

上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

上水天平邨天朗樓

葵涌賢麗苑賢德閣

葵涌大窩口邨富德樓

青衣綠悠雅苑 3 座

青衣青泰苑寶泰閣

荃灣荃灣中心安慶樓

荃灣象山邨秀山樓

荃灣翠豐臺 5 座

掃管笏愛琴海岸 1 座

屯門新屯門中心 1 座

屯門建生邨樂生樓

屯門建生邨裕生樓

天水圍天華邨華祐樓

天水圍天盛苑盛珍閣

天水圍嘉湖山莊美湖居 5 座

天水圍天富苑榮富閣

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

天水圍天盛苑盛坤閣

東涌裕東苑新東閣

東涌逸東一邨太逸樓

東涌映灣園聽濤軒 16 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

大埔太湖花園 2 座

大埔太湖花園 3 座

大埔太湖花園 8 座

大埔太湖花園 5 座

大埔太湖花園 6 座

大埔太湖花園 18 座

大埔太湖花園 7 座

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責任編輯：黃小冰