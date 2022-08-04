  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 23:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】65處所納強檢大埔將軍澳佔最多　太湖花園7廈及日出康城領都等上榜

社會 22:06 2022/08/04

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（湯致遠攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因有陽性檢測個案曾到訪，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁

  • 筲箕灣東旭苑東景閣
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 油塘油美苑潤美閣
  • 藍田廣田邨廣逸樓
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 觀塘安達邨愛達樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 鑽石山宏景花園 5 座
  • 黃大仙天馬苑駿威閣
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍順樓
  • 紅磡半島豪庭 1 座
  • 紅磡海濱南岸 1 座
  • 石硤尾白田邨康田樓
  • 深水埗富昌邨富旺樓
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 長沙灣元州邨元泰樓
  • 長沙灣元州邨元盛樓
  • 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
  • 將軍澳日出康城領都 2 座 (左翼及右翼)
  • 將軍澳日出康城領都 3 座 (左翼及右翼)
  • 將軍澳厚德邨德康樓
  • 將軍澳唐明苑唐煌閣
  • 將軍澳新都城 1 期 2 座
  • 將軍澳頌明苑嘉明閣
  • 將軍澳將軍澳中心 12 座
  • 將軍澳慧安園 4 座
  • 大圍雲疊花園 6 座
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 沙田廣林苑馥林閣
  • 馬鞍山新港城 H 座
  • 馬鞍山耀安邨耀和樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰 1 座
  • 大埔廣福邨廣義樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 粉嶺綠悠軒 2 座
  • 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
  • 上水天平邨天朗樓
  • 葵涌賢麗苑賢德閣
  • 葵涌大窩口邨富德樓
  • 青衣綠悠雅苑 3 座
  • 青衣青泰苑寶泰閣
  • 荃灣荃灣中心安慶樓
  • 荃灣象山邨秀山樓
  • 荃灣翠豐臺 5 座
  • 掃管笏愛琴海岸 1 座
  • 屯門新屯門中心 1 座
  • 屯門建生邨樂生樓
  • 屯門建生邨裕生樓
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 天水圍天盛苑盛珍閣
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居 5 座
  • 天水圍天富苑榮富閣
  • 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
  • 天水圍天盛苑盛坤閣
  • 東涌裕東苑新東閣
  • 東涌逸東一邨太逸樓
  • 東涌映灣園聽濤軒 16 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大埔太湖花園 2 座
  • 大埔太湖花園 3 座
  • 大埔太湖花園 8 座
  • 大埔太湖花園 5 座
  • 大埔太湖花園 6 座
  • 大埔太湖花園 18 座
  • 大埔太湖花園 7 座

最新熱門影片：【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【公務員染疫】財庫局局長政助葉俊廉初步確診　局長許正宇及副局長陳浩濂快測均呈陰性
今日 16:43
【公務員染疫】財庫局局長政助葉俊廉初步確診　局長許正宇及副局長陳浩濂快測均呈陰性
【快速測試】2區污水呈陽性當局派11萬快測包　涉中西區帝后華庭、九龍城御龍居等
今日 16:50
【快速測試】2區污水呈陽性當局派11萬快測包　涉中西區帝后華庭、九龍城御龍居等
【高官確診】消防處處長楊恩健確診　同工作樓層亦有同事染疫
今日 19:24
【高官確診】消防處處長楊恩健確診　同工作樓層亦有同事染疫

你可能感興趣

【公務員染疫】財庫局局長政助葉俊廉初步確診　局長許正宇及副局長陳浩濂快測均呈陰性
今日 16:43
【公務員染疫】財庫局局長政助葉俊廉初步確診　局長許正宇及副局長陳浩濂快測均呈陰性
【快速測試】2區污水呈陽性當局派11萬快測包　涉中西區帝后華庭、九龍城御龍居等
今日 16:50
【快速測試】2區污水呈陽性當局派11萬快測包　涉中西區帝后華庭、九龍城御龍居等
【高官確診】消防處處長楊恩健確診　同工作樓層亦有同事染疫
今日 19:24
【高官確診】消防處處長楊恩健確診　同工作樓層亦有同事染疫
疫情 強制檢測

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
今日 19:53
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
19:12 2022/08/02
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影