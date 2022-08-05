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消息：港府最快今日拍板「紅黃碼」　「5+2」或「4+3」仍待李家超一槌定音？

政治 08:00 2022/08/05

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消息指，特首李家超最快今日拍板，決定在縮短酒店檢疫期問題上，採用「5+2」或「4+3」方案。（經濟日報資料圖片）

據了解，政府最快今日拍板，下周在「安心出行」加入「紅黃碼」，屆時海外入境人士可縮短酒店隔離期，在最後2或3日憑獲發的「黃碼」外出，進行戴口罩活動活動。

消息指，今屆政府新成立、由特首李家超親自領導的「應對疫情指導及協調組」，本周三曾開會討論有關安排。

據悉，醫務衞生局在會上披露數據，有80%至90%的染疫海外入境人士，在抵港後第4日或第5日，已能被識別出來。換言之，即使將酒店隔離縮短至4日或5日，已經可以找出接近90%的染疫者。

因此，政府正研究縮短酒店隔離期，容許海外抵港人士在7日檢疫期的最後2至3日，安排作居家檢疫，並配以「安心出行」加入「黃碼」，讓他們可外出返工返學，以及進行戴口罩的活動。

之不過，至於要除下口罩的地方，例如食肆堂食或酒吧等，以及醫院、安老院等高風險地方，「黃碼」人士就不能夠前往。

至於最終採用「5+2」或「4+3」方案，據悉李家超本周三在會上仍未作決定，料今日將再開會一槌定音。消息指，李家超較傾向先行「5+2」，因為政策易放難收，但商界等不同界別正大力游說「4+3」，事關世界絕大部分地方，現已開放入境限制。

另外，據知「安心出行」升級工作接近準備就緒，而當局亦已預留時間，向機管局和酒店職員等，講解相關檢疫措施的改動。

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撰文 : 傅流螢

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