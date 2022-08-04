【天氣不穩】周末驟雨減少現陽光　下周或有另一熱帶氣旋形成

▲ （湯致遠攝）

隨著南海東北部的熱帶低氣壓遠離香港，今日（4日）天文台在下午2時40分取消一號戒備信號。天文台指，位於廣東的低壓區會在未來一兩日為華南地區帶來驟雨及狂風雷暴，隨著該低壓區遠離，星期日及星期一廣東驟雨減少。不過，預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋。

天文台表示，位於廣東的低壓區會在未來一兩日為華南地區帶來驟雨及狂風雷暴，周末驟雨減少，在星期日及星期一短暫時間有陽光，惟隨後兩三日有狂風驟雨。

天文台指，另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

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記者：李榮忠