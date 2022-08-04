【資訊素養】教育局倡9月試行新學習架構　了解社交平台分享資訊恐致法律後果

▲ 更新版《香港學生資訊素養》學習架構加強資訊評估及預防網絡欺凌等部分。（資料圖片）

教育局今日（4日）公布，正更新涉及中小學的《香港學生資訊素養》學習架構，包括加強資訊評估部分，初中生應裝備事實查證（fact check）技巧，學習辨別資訊內容是否涉及偏見、欺詐或捏造成份，如「假新聞」和「後真相時代」概念，並了解在社交媒體平台分享資訊可能引致法律後果等。局方建議學校，於新學年以全校參與模式試行。

初中裝備fact check技巧 辨別「假新聞」和「後真相時代」

現行學習架構於2018年推出，教育局表示，鑑於近年網絡和社交媒體上充斥虛假或失實訊息，網絡欺凌和沉迷上網情況於世界各地亦甚為普遍，以及香港正落實智慧城市的發展，故須培養學生資訊素養以應對新興的資訊及通訊科技所帶來的挑戰，並融入智慧城市生活。局方擬在更新版《香港學生資訊素養》學習架構中，列舉學生不可或缺的資訊素養，並建議學校於2022/23學年先以試行模式推行更新的學習架構，以全校參與模式積極推展資訊素養教育。

新學習架構加強有關資訊評估、預防網絡欺凌、保障個人資料私隱和預防沉迷上網的部分，並新增關於道德關注的素養範疇。新架構維持推行3類資訊素養，涉及9項素養範疇，其中1項素養範疇更新為「評估資訊、媒體內容和資訊來源／提供者」，新增內容包括「裝備自己事實查證的技巧」，「辨別資訊內容有否含偏見、欺詐或捏造成份（包括假新聞和後真相時代的概念），並了解其負面影響」等。

高小學生了解 「事實VS意見」分別

局方文件詳列初小學習目標，例如「開始注意虛假資訊」、「了解媒體訊息和資訊會對個人和社會產生影響」；高小則要學習「了解事實與意見的分別」，以及「了解分辨媒體（包括社交媒體）所傳達的虛假資訊的需要，並能夠運用一些適當的準則以評估資訊」。

初中階段則應學習「在分享資訊前進行事實查證」，在詮釋資訊和媒體內容時，能夠考慮其社會、文化及商業背景，並辨識和描述「製作及散播虛假資訊和有害內容」對個人和社會造成的負面影響，以及了解「後真相時代」和「迴音室」概念；高中便要「解釋製作和散播虛假資訊的潛在原因和責任」。

分享資訊先反思 社媒轉發或致法律後果

局方亦修訂另一範疇為「運用資訊科技處理資訊、建立內容和於分享資訊時先作反思」，例如在初中「了解社交媒體平台上分享的資訊可能引致法律後果」。

學習架構亦新增1項範疇，涉及「認識應用新興和先進資訊科技時所衍生的道德問題」，包括初小開始注意應用於日常生活中的資訊科技產品，直至高中了解和辨識新興和先進資訊科技所衍生的道德問題，例如人工智能偏見、深度造假，以及製造虛假新聞的人工智能機械人等。

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記者：馮琪雅