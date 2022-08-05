【汗臭困擾】靚女同事坐附近汗臭味勁大 港男難忍體臭：佢係地盤佬+靚女混合體

▲ 男網民稱公司來了一名新女同事，身上飄一陣強烈汗臭味。

天氣炎熱，令人外出時大量出汗，汗味問題顯得特別嚴重。一名男網民日前在網上發帖稱，近日公司來了一名新女同事，樣貌娟好，惟身上飄一陣強烈汗臭味，直言該名女同事是「地盤佬+靚女」混合體。

該名男網民近日在「香港討論區」以「女同事有勁體味」為題發文，稱公司有一名新女同事，坐在他前方，對方外貌頗娟好，「眼大唇厚手毛多 」。

近月天氣炎熱，該女同事經常穿著吊帶背心上班，惟每早回到公司都有「勁汗味」，而且她正面開風扇，體味就會隨風飄散至他座位，該名男同事坦言難忍氣味，

我坐佢後面接晒......佢係地盤佬+靚女混合體，我應該點同佢講？

帖文引起網民熱議，有人稱可「送支止汗擠、花露水電、名牌香水俾佢」；有人建議向女同事暗示其體臭問題，「特登開大風扇, 將啲混合女兒香+體汗味送俾你醒吓神！」也有網民同情該名女同事，稱對方也不想有汗臭。

減少汗味貼士

營養師李杏榆（Annie）表示，汗原本無味，但流出後，汗中的物質混合皮膚上的細菌，就會產生氣味。同時，飲水不夠是產生汗味的重要因素之一。

因此Annie建議以下貼士，幫助減少汗味：

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消委會推薦6款最高評分的止汗劑及體香劑：

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責任編輯：羅嘉欣