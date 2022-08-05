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【天氣不穩】天文台指雷雨區正逐漸靠近沿岸地區　可能短期內影響本港

社會 12:40 2022/08/05

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本港地區今日天氣預測 多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片）

天文台今日（5日）表示，一個廣闊低壓區正為本港帶來大驟雨及雷暴。

【12:41】

現時位於本港以南的一個雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，並可能在短期內影響本港，市民應提高警惕。

【09:30】

天文台今日在上午4時08分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，其後在上午9時30分取消黃色暴雨警告信號。

天文台指，今早多處地區錄得約30毫米雨量，而港島部分地區的雨量更超過100毫米。展望預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

8月5日08:30 過去一小時雨量。

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責任編輯：余思嵐

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