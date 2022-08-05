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【天氣不穩】天文台發出黃色暴雨警告信號　預料強陣風吹襲香港

社會 16:24 2022/08/05

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本港地區今日天氣預測 多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片）

天文台今日（5日）表示，一個廣闊低壓區為本港帶來大驟雨及雷暴。預測本港今午及晚上大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁偏南風。

【16:02】

預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午4時正，橫瀾島錄得每小時超過70公里的強陣風。

【13:05】

天文台在下午1時05分發出黃色暴雨警告信號。

天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹；可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【12:41】

現時位於本港以南的一個雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，並可能在短期內影響本港，市民應提高警惕。

【09:30】

天文台今日在上午4時08分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，其後在上午9時30分取消黃色暴雨警告信號。

天文台指，今早多處地區錄得約30毫米雨量，而港島部分地區的雨量更超過100毫米。展望預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

8月5日08:30 過去一小時雨量。

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責任編輯：余思嵐

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