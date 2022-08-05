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【封區檢測】觀塘和樂邨居安樓發現9宗陽性個案　52戶無人應門【不斷更新】

社會 09:23 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:53】觀塘和樂邨居安樓

觀塘和樂邨居安樓約1040人接受了檢測，當中共發現9宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約530戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

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責任編輯：TOPick港聞組

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