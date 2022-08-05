【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。

MIRROR的隊長楊樂文（Lokman）率先在意外後在個人社交平台發文報平安後，人氣王姜濤在昨日（8月4日）凌晨一時更新IG限時動態，上載黑底白圖，寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」，從而粉碎組合解散傳言。

在昨晚（8月4日），陳卓賢（Ian）在個人社交平台發文後，其餘MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）亦先後於個人IG發文，以表示對組合的支持、為傷者祈禱。

【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文 綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR

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Frankie：面對挑戰唔好先放棄

有指演唱會總採排期間，舞蹈員在滿佈機關的舞台上出現意外，舞蹈員出身的Frankie曾上載「黑圖」。

而Frankie的IG頭像現時仍維持是心心底圖再加上一個合十的符號，他於昨晚在IG限時動態中寫道：「唔好信自己無可能做得到 唔係要你叻 唔係要你做得好好 只係，面對挑戰唔好先放棄。相信自己，就咩都會有可能。never say never」，送上暖心打氣說話。

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Edan+Jeremy先後發聲

Edan早前曾在歌迷群組中發送一個大心心，他於昨晚則於IG上載一張黑圖，並寫道：「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我冇事。現在只希望傷者早日康復，只求人冇事。God, please help us🙏🏻」。

隊友Jeremy則於IG限時動態內上載12子拍攝《12》MV的花絮相，「We are one and all 我們會一起走下去 不管有多困難 繼續祈禱」。

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獲藝人、粉絲留言打氣

古巨基、張繼聰、洪永城、岑珈其、吳啟洋（Phoebus）、吳海昕、劉沛蘅（Hillary）等也有在Edan的IG帖文中以符號留言打氣。

粉絲寫道：「lways on your side, always by your side! Edan, 我地會一路陪住你」、「繼續為傷者祈禱 你都保重自己」、「會冇事的 一齊加油 一齊走落去」、「最重要安好 好好休息 我地一直都會喺度」。