【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》於上月25日舉行,先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。

MIRROR的隊長楊樂文(Lokman)率先在意外後在個人社交平台發文報平安後,人氣王姜濤在昨日(8月4日)凌晨一時更新IG限時動態,上載黑底白圖,寫道:「不會放棄,我們不會放棄,一定會站起來,一起面對一切。」,從而粉碎組合解散傳言。

在昨晚(8月4日),陳卓賢(Ian)在個人社交平台發文後,其餘MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)、呂爵安(Edan)、李駿傑(Jeremy)亦先後於個人IG發文,以表示對組合的支持、為傷者祈禱。

【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文 綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR

Frankie:面對挑戰唔好先放棄

有指演唱會總採排期間,舞蹈員在滿佈機關的舞台上出現意外,舞蹈員出身的Frankie曾上載「黑圖」。

而Frankie的IG頭像現時仍維持是心心底圖再加上一個合十的符號,他於昨晚在IG限時動態中寫道:「唔好信自己無可能做得到 唔係要你叻 唔係要你做得好好 只係,面對挑戰唔好先放棄。相信自己,就咩都會有可能。never say never」,送上暖心打氣說話。

Edan+Jeremy先後發聲

Edan早前曾在歌迷群組中發送一個大心心,他於昨晚則於IG上載一張黑圖,並寫道:「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我冇事。現在只希望傷者早日康復,只求人冇事。God, please help us🙏🏻」。

隊友Jeremy則於IG限時動態內上載12子拍攝《12》MV的花絮相,「We are one and all 我們會一起走下去 不管有多困難 繼續祈禱」。

獲藝人、粉絲留言打氣

古巨基、張繼聰、洪永城、岑珈其、吳啟洋(Phoebus)、吳海昕、劉沛蘅(Hillary)等也有在Edan的IG帖文中以符號留言打氣。

粉絲寫道:「lways on your side, always by your side! Edan, 我地會一路陪住你」、「繼續為傷者祈禱 你都保重自己」、「會冇事的 一齊加油 一齊走落去」、「最重要安好 好好休息 我地一直都會喺度」。