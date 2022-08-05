【新冠疫苗】接種中心承辦商指昨為39名嬰幼兒接種　將增兒科醫生駐場

▲ （譚以諾攝）

政府周二（2日）表示，年齡介乎6個月至3歲的幼童可由昨日（4日）開始可接種科興疫苗。營運社區疫苗接種中心的尚至醫療醫務總監郭寶賢今日（5日）表示，昨日官涌及和長沙灣的紗廠社區疫苗接種中心，合共有39名嬰幼兒接種，佔全日超過10%，年齡最小的只有11個月大，形容成績不錯，中心將增加兒科醫生駐場。

郭寶賢接受電台訪問時指，科興滅活疫苗與流感針相似，未有出現嚴重負面反應，會安排他們到休息間觀察15分鐘。

關注到年紀小嬰幼兒，如果接種後有甚麼不妥當，最擔心是否會有過敏性反應，在設備方面，急救藥物調整了，如去到疫苗中心，有疑問可以詢問。將其中一個接種間改成為嬰幼兒接種，貼滿公仔，令他們安心些

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責任編輯：余思嵐