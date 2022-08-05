【幼兒自理】家長嫌麻煩要求幫忙餵飯穿鞋　幼園老師嬲爆：不想教就不要生

▲ 家長要求老師幫忙餵飯穿鞋。

培養孩子的自理能力本是家長的責任，但有家長卻嫌麻煩，事事為孩子做好。有台灣幼稚園老師在社交平台投稿，近日開學發現有一堆不懂自己吃飯和穿鞋的小孩出現，向家長反映對方反要求老師餵飯和幫忙穿鞋，令老師十分無奈。

有台灣幼稚園老師在facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，老師指近日幼稚園新生開始返學，她本以為自己吃飯和穿鞋是最基本的技能，沒想到孩子們吃到亂七八糟，鞋也穿錯腳。

她曾透過訊息向家長反映，希望家長讓孩子在家學習自理，不料家長竟要求老師直接幫忙。

我老公不喜歡小孩弄的到處都是，所以在家都大人餵，也麻煩老師餵寶貝吃飯。

（孩子自己穿鞋）太慢了，我趕時間，直接幫他穿就好。

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老師認為，小朋友做得不夠好是可接受，但連做都不願讓孩子做，只一味要求老師服侍孩子，實令人汗顏。她氣極反笑，決定滿足這些覺得麻煩而不訓練自理能力的家長，全班都由她餵飯，按照年齡，單周就從年齡較大的孩子開始，雙周則從年齡較小的開始。

她更強調，家長別再說「不夠耐心就不要當幼教老師」，因為父母照顧自己小孩都沒有耐性，更何況是老師。她又指，最少在老師提出要求家長配合時，父母都應該配合老師，在學校教了孩子吃飯，回家又是家人餵，根本不會有進步，然後家長又投訴老師沒有認真教小朋友自理能力。她強調，老師做的是教學，不是服務。

不想教就不要生！生了又不教，常常一句「我沒辦法」就要老師負全責，孩子真的不是我生的。

近年家庭少子化現象，父母對孩子保護愈來愈嚴謹，以往有「直升機家長」，盤旋在孩子周遭，監控他們的一舉一動；如今更出現「推土機家長」，美國婚姻和家庭治療師Saba Harouni指出，這類家長就像推土機一樣試圖為孩子清除障礙，讓孩子不必自行處理問題，以免孩子有任何潛在的不便和問題。以下為推土機父母的5大特徵：

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推土機父母要改變自己的養育方式，才可以幫助自己和孩子變得更獨立。雖然支持孩子很重要，但識別孩子何時可能犯錯同樣重要，若不論對錯都站在孩子的一邊，有可能令孩子接收錯誤信息，或錯過引導孩子糾正情況的寶貴機會。

此外，不要為孩子解決衝突，讓孩子有機會自己解決問題很重要，只需要在孩子詢問意見時，提供一些建議，這可以讓孩子知道自己有父母的支持，同時亦要為自己行為負責。

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責任編輯︰王明芳