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【明星加持】孔劉擔任Tom Ford Beauty亞太代言人　推White Suede系列中性香水

休閒消費 10:53 2022/08/05

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孔劉取代玄彬當上Tom Ford Beauty代言人位置，莫非品牌認為偶像結了婚會失去了號召力？（圖片品牌提供）

在競爭激烈的時裝和美容產品世界裏，品牌代言人這回事，隨時都可以換人，只要他們人氣稍為停滯不前，又或是後來者勢不可擋，換人是平常不過的事情，Tom Ford Beauty當然亦不例外。今年的代言人正是人氣高，但近年幕前演出不多的孔劉。

Tom Ford Beauty去年找來韓國萬人迷玄彬當上品牌大使，加上他早前結婚，同時又宣布妻子孫藝珍懷孕的消息，曝光率冠絕東南亞，人氣長期處於高位，不過，可能因為去年當上時裝品牌Loro Piana代言人的關關係，與Tom Ford時裝系列有著衝突，於是一踏入7月，品牌已經公告天下已經換上另一位萬人迷孔劉代替他的位置，現實相當殘酷﹗

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既然重金找上孔劉作代言人，當然要事不宜遲立即打響頭炮，於是來自品牌最暢銷的White Suede系列就落入他的手中。

此外，還帶出同時來自該系列的限量版Raw Desire色號Eye and Cheek Palette眼影、Lip Color Satin Matte絲絨霧光唇色Shameless及Adored色號、和氣墊粉底盒，一次過由久違了的孔劉推介，不知道女士們招架得來嗎？

記者：何偉雄

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