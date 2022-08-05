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【食不安心】大埔外賣Pizza疑驚現半隻爛牙　食客否認甩牙指已胃口全失

食用安全 10:34 2022/08/05

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有食客從大埔外賣Pizza，疑驚現半隻爛牙。

外賣食物最怕發現異物，有網民最近就分享一次驚人經歷，指在大埔一個商場內一間連鎖西式餐廳外賣了一份薄餅，進食時卻發現疑似「爛牙」的物體，且只有半隻。事件引來網上熱烈議論，有網民建議事主向食環署通報事件，亦有不少人好奇，異物是否真的是爛牙。

最新影片：

據Facebook群組「中伏飲食報料區」，有網民昨日（4日）發帖，指自己從大埔一個商場內的連鎖西式餐廳，外賣了一份薄餅，並在薄餅內發現疑似「爛牙」。

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帖文引來網上熱烈議論，有網民懷疑異物真身是甚麼：「似墨魚嘴/眼」、「Google吓魷魚嘴」、「我都覺得係魷魚嘴」；也有人好奇是否事主自己甩牙：「建議睇睇係咪自己甩左」、「定係你食食吓甩咗隻爛牙」。惟事主回覆稱「成屋都冇人有爛牙」、「棚牙好整齊」否認自己甩牙。而事主指自己「已經無哂胃口」。

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責任編輯：羅嘉欣

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