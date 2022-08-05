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【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」

社會 10:24 2022/08/05

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容海恩登報內容。（資料圖片）

保安局周三（3日）嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為立法會議員容海恩丈夫袁彌昌的父親，亦即是容海恩的家翁。容海恩今日在報章刊登脫離爺媳關係的聲明，引發熱議。

容海恩署名的聲明以「國之大義　脫離爺媳關係」為題，稱「本人容海恩，作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

容海恩早前在個人社交平台曾指，全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。她亦呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線，切勿以身試法。

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記者：袁澍

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