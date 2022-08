【COLLAR成員】深情So Ching對阿Mo不離不棄　網民稱蘇芷晴為絕世好女友

MIRROR演唱會第4場演出,不幸發生大型嚴重事故,舞台上方的巨型屏幕突然掉下,當中一位被壓中的傷者為COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)的男友李啟言(阿Mo)。

阿Mo父親李盛林牧師再發出禱告信,並感謝阿Mo女友So Ching(蘇芷晴)的陪伴,又指出:「除了神以外,她成為他極大的支持。」

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞,初入行的SoChing更未理偶像包袱,繼續在社交網站放閃和互相支持。事發至今,她曾到醫院守候消息,又把與阿Mo共舞片置頂其個人IG,全力支持男友!

So Ching熱愛跳舞

就讀黃大仙區Band 1德愛中學的她,中學時期已開始學習中國舞和爵士舞,更在校際舞蹈比賽中奪得優等獎。就讀香港專上學院,更加入了跳舞學會,畢業後,她成為了舞蹈老師、舞蹈員,盡現其對舞蹈的熱愛。

她在IG上載過她以往跳舞的相、短片,她也參與過不少大型演出,如:《達明卅一派對》、《第37屆香港電影金像獎》、《 ILUB C ALL MOMENT 演唱會》、《C AllStar 集合吧! 演唱會2021》、《2020年叱咤樂壇流行榜度頒獎典禮》。

另外,她曾在IG上公布過一星期有四日時間需要教班,再加上需參與舞蹈員工作,如不是十分喜愛跳舞,也難以兼顧。

參加《全民造星IV》

在《全民造星IV》中第一個應戰的表演,SoChing選擇了梁釗峰的歌曲《佚名》來跳舞,表演時利用了長椅作道具,令人印象深刻。當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂:「I Like Her.」而其實該表演是由SoChing的男友阿Mo編排。

So Ching在《造星》總決賽上的表演,阿Mo亦有份同台伴舞。她演繹由IU的歌曲《Coin》改編而成的廣東話版,最終以總分28分在總決賽得到第6名,後來被經理人阿Wing(戴穎)選入女團COLLAR而正式出道。

加入COLLAR出道

身高163cm的So Ching跳舞時的動作利落,曾為姜濤《Master Class》的舞蹈員,也與ERROR隊長肥仔(梁業)早已認識,她加入COLLAR後也成為舞蹈擔當。

她除了參與組合團體工作外,她原定於本月21日與Winka(陳泳伽)一同參與音樂會,不過她昨日(4日)也未有與隊友一同現身電台宣傳新歌,似乎工作安排也大受影響。

與阿Mo共舞片置頂

阿Mo仍在深切治療部留醫,So Ching早前曾到醫院守候消息,又在在Instagram帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂,也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。

在3則So Ching設定為置頂的帖文當中,一張So Ching搭著阿Mo膊頭的相中寫道,「呢一年有好多改變「多謝所有我愛既人同愛我既人💜 」令我可以繼續走落去✨🙏🏼#grateful」。

至於在一段與阿Mo、另一位舞蹈員的跳舞片中,So Ching就寫道:「有好多位都做得唔滿意 但為左多謝兩位猛男 我就po啦」。

她又在另一段至與阿Mo的跳舞片,她表示:「Can do it much better but wanna record this😛Dance with this crazy man @momo.lky 」。另外,她又在IG內取消對花姐(黃慧君)、魯庭暉、公司MakerVille的追蹤。

