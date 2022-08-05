【COLLAR成員】深情So Ching對阿Mo不離不棄　網民稱蘇芷晴為絕世好女友

MIRROR演唱會第4場演出，不幸發生大型嚴重事故，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，當中一位被壓中的傷者為COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友李啟言（阿Mo）。

阿Mo父親李盛林牧師再發出禱告信，並感謝阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）的陪伴，又指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞，初入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持。事發至今，她曾到醫院守候消息，又把與阿Mo共舞片置頂其個人IG，全力支持男友！

So Ching熱愛跳舞

就讀黃大仙區Band 1德愛中學的她，中學時期已開始學習中國舞和爵士舞，更在校際舞蹈比賽中奪得優等獎。就讀香港專上學院，更加入了跳舞學會，畢業後，她成為了舞蹈老師、舞蹈員，盡現其對舞蹈的熱愛。

她在IG上載過她以往跳舞的相、短片，她也參與過不少大型演出，如：《達明卅一派對》、《第37屆香港電影金像獎》、《 ILUB C ALL MOMENT 演唱會》、《C AllStar 集合吧! 演唱會2021》、《2020年叱咤樂壇流行榜度頒獎典禮》。

另外，她曾在IG上公布過一星期有四日時間需要教班，再加上需參與舞蹈員工作，如不是十分喜愛跳舞，也難以兼顧。

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參加《全民造星IV》

在《全民造星IV》中第一個應戰的表演，SoChing選擇了梁釗峰的歌曲《佚名》來跳舞，表演時利用了長椅作道具，令人印象深刻。當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」而其實該表演是由SoChing的男友阿Mo編排。

So Ching在《造星》總決賽上的表演，阿Mo亦有份同台伴舞。她演繹由IU的歌曲《Coin》改編而成的廣東話版，最終以總分28分在總決賽得到第6名，後來被經理人阿Wing（戴穎）選入女團COLLAR而正式出道。

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加入COLLAR出道

身高163cm的So Ching跳舞時的動作利落，曾為姜濤《Master Class》的舞蹈員，也與ERROR隊長肥仔（梁業）早已認識，她加入COLLAR後也成為舞蹈擔當。

她除了參與組合團體工作外，她原定於本月21日與Winka（陳泳伽）一同參與音樂會，不過她昨日（4日）也未有與隊友一同現身電台宣傳新歌，似乎工作安排也大受影響。

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與阿Mo共舞片置頂

阿Ｍo仍在深切治療部留醫，So Ching早前曾到醫院守候消息，又在在Instagram帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂，也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。

在3則So Ching設定為置頂的帖文當中，一張So Ching搭著阿Mo膊頭的相中寫道，「呢一年有好多改變「多謝所有我愛既人同愛我既人💜 」令我可以繼續走落去✨🙏🏼#grateful」。

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至於在一段與阿Mo、另一位舞蹈員的跳舞片中，So Ching就寫道：「有好多位都做得唔滿意 但為左多謝兩位猛男 我就po啦」。

她又在另一段至與阿Mo的跳舞片，她表示：「Can do it much better but wanna record this😛Dance with this crazy man @momo.lky 」。另外，她又在IＧ內取消對花姐（黃慧君）、魯庭暉、公司MakerVille的追蹤。

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