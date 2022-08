【盧凱彤死忌】林二汶貼舊照悼亡友盧凱彤　避談借哀痛騙取肉體關係傳閒

歌手盧凱彤(Ellen)於4年前於跑馬地墮樓身亡,終年32歲。今日8月5日是她離逝的4周年,曾與她組成At17的前隊友、早前負面報導纏身的林二汶,今日(8月5日)凌晨在社交網站貼出Ellen的舊照,並配以樂隊Keane歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞悼念亡友。

但是,林二汶至今仍未就借好友離世騙取肉體關係一事作出回應。

今日是歌手盧凱彤離世四周年的日子,林二汶在其instagram貼出一張Ellen昔日獨照,並配以樂隊Keane歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞:「And if you have a minute, why don’t we go?Talk about it somewhere only we know?So why don't we go. Somewhere only we know?Somewhere only we know.」

自從於7月初,林二汶在instagram就著負面報導發千字帖文回應後,最新出的兩個帖文她都已關閉留言功能,網民未能在帖文下方作出回應。

從未否認指控

今年7月1日回歸日,林二汶推出新歌《中華‧頌》後引發連串風波,一位忠實歌迷發表7000字長文,控訴林二汶捨棄做音樂的初心及誤信「邪教」,及後更有YouTube頻道幕後人Yuki爆料,指林二汶在好拍檔Ellen離世一個月後,疑借哀痛騙取肉體關係。

Yuki爆料指林二汶騙取肉體關係的對象正是她的伴侶,林二汶除相約對方到外地旅遊,二人更有不少極為露骨的情慾對話,直到被林二汶當時正印發現後,她還繼續瞞騙對方。

雖然在7月5日林二汶曾在其社交網站發表長文,逐一回應有關「邪教」、背棄音樂初心等的指控,其中亦有提及Ellen的部份,然而當中亦只有講到她「失去的痛」,更講到:「你們不明白,這種痛不是大哭一場的事。這樣離別,眼淚太膚淺。不過,我寧願你們不明白。」

至今林二汶亦未有否認借哀痛騙取肉體關係的傳聞,卻繼續貼出盧凱彤舊照哀悼對方,相信只會令更多樂迷對其失望。

