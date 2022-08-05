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【盧凱彤死忌】林二汶貼舊照悼亡友盧凱彤　避談借哀痛騙取肉體關係傳閒

娛樂 11:25 2022/08/05

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歌手盧凱彤（Ellen）於4年前於跑馬地墮樓身亡，終年32歲。今日8月5日是她離逝的4周年，曾與她組成At17的前隊友、早前負面報導纏身的林二汶，今日（8月5日）凌晨在社交網站貼出Ellen的舊照，並配以樂隊Keane歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞悼念亡友。

但是，林二汶至今仍未就借好友離世騙取肉體關係一事作出回應。

今日是歌手盧凱彤離世四周年的日子，林二汶在其instagram貼出一張Ellen昔日獨照，並配以樂隊Keane歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞：「And if you have a minute, why don’t we go？Talk about it somewhere only we know？So why don't we go. Somewhere only we know？Somewhere only we know.」

自從於7月初，林二汶在instagram就著負面報導發千字帖文回應後，最新出的兩個帖文她都已關閉留言功能，網民未能在帖文下方作出回應。

【中華‧頌】林二汶連串負面新聞纏身　發千字文回應網民講心中信仰

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【網絡熱話】歌手林二汶連串負面新聞纏身　網民湧百老匯FB平台要求換歌

從未否認指控

今年7月1日回歸日，林二汶推出新歌《中華‧頌》後引發連串風波，一位忠實歌迷發表7000字長文，控訴林二汶捨棄做音樂的初心及誤信「邪教」，及後更有YouTube頻道幕後人Yuki爆料，指林二汶在好拍檔Ellen離世一個月後，疑借哀痛騙取肉體關係。

Yuki爆料指林二汶騙取肉體關係的對象正是她的伴侶，林二汶除相約對方到外地旅遊，二人更有不少極為露骨的情慾對話，直到被林二汶當時正印發現後，她還繼續瞞騙對方。

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【灣區藝人】林二汶道家老師愛炫耀奢侈品　師傅發文疑回應網民種種質疑

雖然在7月5日林二汶曾在其社交網站發表長文，逐一回應有關「邪教」、背棄音樂初心等的指控，其中亦有提及Ellen的部份，然而當中亦只有講到她「失去的痛」，更講到：「你們不明白，這種痛不是大哭一場的事。這樣離別，眼淚太膚淺。不過，我寧願你們不明白。」

至今林二汶亦未有否認借哀痛騙取肉體關係的傳聞，卻繼續貼出盧凱彤舊照哀悼對方，相信只會令更多樂迷對其失望。

最新影片推介：

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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