  • 28°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 11:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李小龍故居】李小龍會冀以VR技術元宇宙復現棲鶴小築　同主題展覽明日展開

社會 10:55 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

李小龍會冀以VR技術元宇宙復現棲鶴小築。

李小龍會與PRIZM Group同共主辦的「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」，以VR技術將「棲鶴小築」在元宇宙中復現。同主題展覽將在明天（6日）正式開始。

展覽旨在讓廣大市民了解是次企劃的目的，現場的參觀者，除了可以透過展版了解李小龍故居的來龍去脈外，也能以VR裝置進入「龍居」，預覽部份情景；同時，展覽會內將展出多項與李小龍相關的收藏，如故居圍牆的碎片、李小龍真跡「似水無形」及其親自設計的珠寶等； 更有參照電影《龍爭虎鬥》名場景的裝置供參觀者「打卡」留念。展覽可免費參觀。

展覽詳情如下：

  • 日期：8月6日至8月14日
  • 時間：
    • 上午11時至下午8時（星期日-星期四）
    • 上午11時至下午9時（星期五-星期六）
  • 地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心Shop D

詳情即看：【展覽網頁】 

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【新冠疫苗】接種中心承辦商指昨為39名嬰幼兒接種　將增兒科醫生駐場
今日 09:54
【新冠疫苗】接種中心承辦商指昨為39名嬰幼兒接種　將增兒科醫生駐場
【打擊罪案】17歲少女銅鑼灣酒店房內遭襲擊非禮　警拘23歲男子
今日 10:01
【打擊罪案】17歲少女銅鑼灣酒店房內遭襲擊非禮　警拘23歲男子
【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
今日 10:24
【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」

你可能感興趣

【新冠疫苗】接種中心承辦商指昨為39名嬰幼兒接種　將增兒科醫生駐場
今日 09:54
【新冠疫苗】接種中心承辦商指昨為39名嬰幼兒接種　將增兒科醫生駐場
【打擊罪案】17歲少女銅鑼灣酒店房內遭襲擊非禮　警拘23歲男子
今日 10:01
【打擊罪案】17歲少女銅鑼灣酒店房內遭襲擊非禮　警拘23歲男子
【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
今日 10:24
【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
電影 元宇宙 李小龍 展覽 VR 銅鑼灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
19:53 2022/08/04
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
17:34 2022/08/04
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用