【李小龍故居】李小龍會冀以VR技術元宇宙復現棲鶴小築　同主題展覽明日展開

▲ 李小龍會冀以VR技術元宇宙復現棲鶴小築。

李小龍會與PRIZM Group同共主辦的「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」，以VR技術將「棲鶴小築」在元宇宙中復現。同主題展覽將在明天（6日）正式開始。

展覽旨在讓廣大市民了解是次企劃的目的，現場的參觀者，除了可以透過展版了解李小龍故居的來龍去脈外，也能以VR裝置進入「龍居」，預覽部份情景；同時，展覽會內將展出多項與李小龍相關的收藏，如故居圍牆的碎片、李小龍真跡「似水無形」及其親自設計的珠寶等； 更有參照電影《龍爭虎鬥》名場景的裝置供參觀者「打卡」留念。展覽可免費參觀。

展覽詳情如下：

日期：8月6日至8月14日

時間： 上午11時至下午8時（星期日-星期四） 上午11時至下午9時（星期五-星期六）

地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心Shop D

詳情即看：【展覽網頁】

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記者：黃穎津