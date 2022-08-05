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【消費券】8.7發放第二期消費券　636萬人合資格領取當中26萬人申請轉會

社會 10:57 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳國峰攝）

第二期消費券周日起（7日）分批發放，當局指，636萬名合資格市民當日會收到首批消費券，當中26萬人申請轉換支付平台，惟不公布電子支付平台的轉換或登記數字，以免影響各平台的商業運作。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台節目表示，636萬名合資格市民會收到消費券，當中約621萬人會在當日凌晨起通過指定平台收到首2000元；另有約15萬名新登記及新來港人士，首期則獲發3000元，分批取得共1萬元。

今期消費券計劃當局接受市民轉換支付平台的申請，王學玲稱，今次政府共收到約26萬個相關申請，但未能公布各平台的轉換或登記數字，以免影響電子支付平台的商業運作，及個別商業洽談。她續指，發放消費券的原意，除了鼓勵消費，亦希望促進電子支付市場百花齊放，鼓勵良性競爭，令市民受惠，今次6個平台都有推出不同優惠留客，認為效果明顯。

早前約15萬名永久離開香港為由提早領取強積金的市民，有約10.4萬宗個案覆檢成功。王學玲表示，當局已經加派人手，處理餘下申請。她又指，暫時未有覆檢不成功個案，如果申請人資料不齊全，當局會聯絡他們提供更多證明，盡量寬鬆處理。

對於有市民透過八達通領取消費券，而未曾領取所有的第一期消費券，被問到會否影響第二期的發放，王學玲呼籲市民毋須擔心，指消費券會存放於個人帳戶，直至到期日，期內可無限次拍卡領取。

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記者：陳麗娜

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