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【MIRROR演唱會】12子辭演東京音樂祭　SUMMER SONIC：遺憾MIRROR無法參加

娛樂 12:08 2022/08/05

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SUMMER SONIC宣布MIRROR不會參加東京音樂祭。

本地男團MIRROR早前宣布於8月出席日本SUMMER SONIC音樂節，令鏡粉大為期待。

可是SUMMER SONIC官方IG今天（8月5日）已公布MIRROR已請辭的消息，Makerville亦有轉發官方消息確認事件。

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MIRROR已請辭

SUMMER SONIC官方IG今天發表一則帖文，原文大意為：

MIRROR演出取消通知

由於不可預計的情況發生，原定於8月20日（星期六）在東京太平洋舞台演出的MIRROR不幸無法參與。
時間表的更改將於稍後在官方網站上公布。

遺憾的是MIRROR將無法參加今年的SUMMER SONIC。我們向大家致以真誇的歉意，並期待未來會有MIRROR的參與。

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音樂節旅行團

MIRROR原定計劃參與SUMMER SONIC音樂節，並於8月20日早上11時20分演出，可惜最終未能參與其中。

由於目前只可有旅行團入境日本，EGL東瀛遊早已為鏡粉預備音樂節東京站單日入場門券，並安排8天之旅。

旅程從8月19日出發並選乘HK Express，行程第二天8月20日已預留音樂節東京站當天全日門券，客人可全日自由選擇到SUMMER SONIC東京的6個舞台觀看不同舞台的歌手表演，團費每位19,999元，已包香港7天隔離酒店及回程檢測費用。

此團合共60個名額並7月12日開始開賣。

最新影片推介：

然而，如今MIRROR已請辭，未知旅行社及團友將會如何處理及安排。

撰文 : TOPick柴犬出動

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