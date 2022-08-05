【聖經缺貨】思高聖經學會天主教中文聖經或缺貨　成員透露內地印刷廠不再承印

▲ 思高聖經學會天主教中文聖經或缺貨。（iStock 圖片）

思高聖經學會成員楊炎7月25日在該會社交網站群組表示，思高聖經學會的天主教中文聖經，因未能找得合適印刷廠承印，故未能印製新的天主教中文聖經。目前該會的天主教中文聖經庫存已全出售予各書店，如短期內仍未能解決印刷問題，將會出現缺貨。

楊炎在接受《公教報》訪問時透露，過去該會聖經是由內地印刷廠承印，惟現時內地印刷聖經需要向政府申請，而該會每兩至三年才印製一次聖經，印刷量不多，使印刷廠的利潤不大，廠商或許因此不再合作印刷。

楊炎表示，印刷聖經需要具備一定技術及器材，如需用上較薄的紙張，香港印刷廠難以做到。該會早前亦已聯絡台灣的印刷廠，惟未有確切回覆。

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記者：黃穎津