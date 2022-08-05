【暖男爸爸】陳豪欲為考試童星「補習」 遇方哲翷讀這科連駐場醫生都褪軚

▲ 陳豪戲內戲外都是暖男。

正在熱播的無綫劇集《白色強人II》有郭晉安、陳豪、馬國明、張曦雯、唐詩詠等演出，演員陣容鼎盛，而早前播出的第8集，小童星方哲翷出場，方媽媽就在這個時候分享他們在片場時的窩心體驗，方媽媽上載了幾張哲翷用電話溫書的照片，留言：

「拍攝總不免等候，而這天正是考試前寒假的拍攝日，為了爭取備考時間，在等候時使用手機上網温習便少不了。可能是出於好奇，同場的大前輩陳豪問哲翷在睇甚麼，並有以下的對話：

陳豪(友善): 睇緊乜嘢？

哲翷: 冇呀，就嚟考試，(用手機)温緊書。

陳豪: 係唔係温緊science, science 我掂喎, 可以教你。

此時，駐場醫生都表示可以一同教佢，兩位真是非常窩心。可惜，煞風景的是...哲翷正在温中史！

哲翷: ...温緊中史

雖然最後由於兩位都是理科人而最後沒有成就教導這件事，但對哲翷（和我）來說這經歷真是很窩心，很感恩遇到陳豪這種暖暖的大前輩！」

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與陳茵媺育有2子1女的陳豪，是圈中公認的好老公及好爸爸，在疫情嚴重階段，為了保護家人，在家都戴住口罩，而鏡頭後，也是一個暖男，見到童星溫書，主動上前幫忙，網友留言大讚陳豪是一個大暖男，非常羨慕哲翷可以跟偶像拍劇，而駐場醫生同樣非常有心，不過吝嗇分享自己嘅知識，只是剛巧都是理科人。

陳豪出身自「理科世家」，父親陳鴻烈曾係瑪嘉烈醫院麻醉科醫生，母親則為中醫，家中有兩個哥哥。父親去世後，舉家移民澳洲布里斯本，於澳洲讀大學時主修會計，未畢業就被Esprit起用為男模。

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責任編輯:王明芳