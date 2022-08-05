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【親子好去處】Verm City憤怒鳥主題攀爬玩樂區　挑戰19條攀石探險路綫

休閒消費 12:35 2022/08/05

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Verm City聯乘憤怒鳥主題攀爬玩樂區，由即日起至8月31日舉行。（相片來源：Verm City）

大型攀石運動場品牌Verm City Limited，今個夏日與風靡全球的熱門卡通遊戲Angry Birds憤怒鳥聯乘，推出全新主題攀爬玩樂區域，將場內的Clip N Climb 區域搖身一變打造成憤怒鳥世界，小朋友可以盡情挑戰19條探險路綫。

Verm City每隔數月定期加入不同角色主題的攀石設施，令攀石愛好者每次獲得全新體驗。今年場地與全球知名的Angry Birds憤怒鳥合作，即日起至8月31日，Clip N Climb 區域加入憤怒鳥攀石牆，充滿美式漫畫風格，極為吸睛打卡一流。

參加者要雙手緊握吊索，在U型滑梯滑下，很考膽量。（相片來源：Verm City）

大小朋友不但可以挑戰場内19個探險路綫，包括刺激的吊索滑梯、攀石牆等，更有機會與憤怒鳥主角「紅鳥」（Red）開心合照。粉絲可以$250優惠價購買90分鐘的Verm City Clip N Climb 單節門票，或以$600購買一年套票享受攀爬樂趣。

挑戰高度的梅花樁也換上憤怒鳥圖案，可愛吸睛。（相片來源：Verm City）

品牌將公開發售首個運動類NFT 項目「Vermily」，透過NFT數碼會籍連結「Sportchain」，支持者可享用Verm City旗下未來多家陸續興建的運動會所，包括於2022年年末營運的全新健身中心Verm Fitness。

Verm City
地址：北角渣華道321號柯達大廈1期4樓
營業時間：9:15am - 7pm
網址：www.vermcity.com

記者：張頌婷

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