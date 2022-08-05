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【昏迷女童】天瑜醫療事故逾2年　周父親批政府厚此薄彼無期拖延

健康 12:49 2022/08/05

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6歲女童周天瑜在2020年5月因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今逾2年，周爸爸昨日於社交平台引述早前有網友指政府對Mirror演唱會事故與女兒醫療事故有差別待遇，同樣不幸事件，但反應卻不一，從而感嘆對方「説中了心聲」，批評局方對於天瑜事件中的調查至今未有任何進展，官司一直被拖延，家庭正面臨龐大的醫療開支壓力。

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周父指，自己本不想就别人的意外抽水蹭熱度，所以也就一直没説甚麼。直到最近收到律師電話，指醫管局打算再找來一位專家給天瑜再作評估，以釐定事件的責任和計算賠償額。他不滿指早在去年12月，已經有兩位專家就事件給岀相關報告，但局方現在再度提岀要另覓專家，形容相關安排緊迫、緊迫、太不尋常及欠公平。

為甚麼Mirror演唱會事件，會得到政府的高度重視，火速回應，但同樣是人為疏忽而導致的意外，天瑜已經躺在床上超過兩年了，為甚麼一直没人岀來鞠躬道歉，没人下令全面調查，没人願意交待真相，更没有人要為事件負責？

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面對没完没了的拖延，他反問醫管局是否打算繼續利用「事件尚在法律程序中」為由而不去調查和交待？讓一家人永遠無法替天瑜討回公道同時以後還要繼續面對龐大的醫療開支，無止境地等待。

試問一個普通的小家庭，怎樣能對抗財雄勢大的醫管局？

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責任編輯：羅嘉欣

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