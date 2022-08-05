【誤殺案】紅磡8旬老婦導管疑被剪斷暈倒送院不治　警以誤殺拘死主86歲丈夫

▲ 紅磡8旬老婦家中暈倒送院不治，警以誤殺拘事主86歲丈夫。（資料圖片）

紅磡發生誤殺案。警方本周四（4日）下午5時12分接報獲一名51歲男子報案，指其81歲母親在紅磡樂民新村三期樂智樓一單位內暈倒。救護員接報到場，將事主送往廣華醫院搶救，惜終告不治。

警方調查事件後，將案件改列誤殺，並於今日（5日）拘捕老婦的86歲丈夫。據了解，老婦本身患有長期病患，需要長期插喉。警方發現死者身上的靜脈導管懷疑被人剪斷，故拘捕老婦丈夫，懷疑與案有關，他現正被扣留調查。

警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。九龍城警區重案組正調查案件。

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記者：黃穎津