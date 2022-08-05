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【消費券】置富Malls11商場派500萬元美食現金券　消費滿500元即送50元現金券獎賞【內附詳情】

休閒消費 11:36 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

置富Malls驚喜推出「消費加倍滋味賞 」旗下12大商場大派總值500萬豐富美食現金券！

第二階段的消費券即將於8月7日發放，相信市民已磨拳擦掌，準備展開豐富的購物旅程！為配合政府第二階段的消費券發放計劃，置富Malls由即日起推出消費加倍滋味賞，於旗下11大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈和華都大道送出總值達500萬豐富美食現金券，決意以美食對抗酷暑，以味蕾享受好好犒賞自己一番！

置富Malls旗下11大商場覆蓋各區，參與美食商戶多達80間，涵蓋本地食府、環球美食、亞洲風味以至異國美饌，如元氣壽司、太興、MOS Burger、Italian Tomato Café、Pizza Hut、KFC和大快活等商戶，人氣餐飲琳瑯滿目，滋味美食應有盡有。

置富Malls消費加倍滋味賞

換領日期：+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈：即日起至換完即止 / 華都大道：即日起至10月30日 (逢星期六、日及公眾假期)

購物享美食，一舉兩得。（商場提供）

換領時間：+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈：中午12時至晚上8時  / 華都大道：下午2時至晚上8時

換領方法：Fortune+會員於推廣期內在單一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿指定金額，憑即日或前一日之電子貨幣簽賬存根及相符之商戶機印消費單據，即可換領指定美食現金券乙套，兼同時賺取積分。名額有限，換完即止。活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱場內宣傳品。

+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅
消費滿500港元，賞$50美食現金券。
消費滿1,800港元，賞$250美食現金券。
消費滿4,000港元，賞$600美食現金券。

置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈、華都大道△
消費滿350港元，賞$40美食現金券。
消費滿$800港元，賞$140美食現金券。

編輯：葉翠華

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