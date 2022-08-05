【生命鬥士】5歲Sheldon掃描檢查癌症惡化　頭骨感染擴散鼻竇面頰腫瘤變大

▲ 5歲Sheldon掃描檢查初步顯示癌症惡化。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，月前曾雙腿疼痛不能走路，亦曾腫瘤入侵顱底骨頭致眼球瘀青「浣熊眼」，種種顯示病情惡化，日前惡化後進行第一次檢查，傳來壞消息，初步顯示頭骨感染擴散、鼻竇面頰腫瘤變大。

Sheldon抗癌路波折重重，由2020年8月確診至今，已接受了多次化療、腫瘤切除手術、電療、自體骨髓移植及免疫治療。去年11月，媽媽帶Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，成效均不理想。

▲ 本周三Sheldon完成了第8次的MIBG檢查。（圖片：神母小戰士Sheldon FB）

病情惡化後進行首次檢查

縱然如此，父母堅持讓兒子治療，不輕言放棄。昨日（4日）Sheldon的媽媽在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的消息，指出兒子病情惡化後進行第一次檢查，剛完成了第8次的MIBG檢查。據悉MIBG掃描影像可用於神經母細胞瘤患者身上，影像顯示每個部分身體癌症轉移量。媽媽指出雖然暫時未有報告，但初步結果顯示不理想，

初步影片結果顯示Sheldon的癌細胞確實在惡化和擴散，特別是頭部，頭骨受感染範圍擴闊了，鼻竇和面頰的腫瘤亦明顯變大了，身體其他部分需等待詳細報告。

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有心理準備癌細胞擴散

家人一早有心理準備，指出其實經歷過3星期前Sheldon的「浣熊眼」和全身的痛症後，這個結果是預料之內，直言傷心的感覺必定存在，但卻感恩能夠及時採取化療、電療、鏢靶治療和選擇了適合的保健產品，令病情受控，至少暫時再沒有痛症，已很難得。

在分享照片中，見Sheldon有精神，媽媽分享了一張7月4日拍攝的Sheldon照片，見他消瘦了不少，跟另一張近照比較，媽媽指出兒子在1個月後體重已回升10%以上，很感恩。

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感激醫護悉心照顧

周三（3日），Sheldon在伊利沙伯醫院歷時3個半小時的MIBG檢查，媽媽感謝很有愛心的護士、麻醉專科醫生、放射專科醫生、放射師和其他醫護人員，他們花很多時間精神為Sheldon作出一個詳細的檢查，甚至要大家超時工作，真不好意思，直言「很感激醫護悉心的照料Sheldon和一直關注他的近況」。

同時，Sheldon在醫院不時遇見支持者為他打氣，甚至有醫護人員覆診前準備好禮物給小戰士，家人感到很窩心。

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責任編輯︰王明芳