  • 28°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】意外無阻舉辦《全民造星V》舉行？　《War of Dance》被抽起

娛樂 12:27 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有指《全民造星V》繼續籌備當中。

人氣男團MIRROR早前在紅館舉行第4場演唱會，期間發生嚴重意外，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓令兩名舞蹈員受傷。

當中女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言）受重傷，現時仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，事件引起社會極大關注。

【MIRROR演唱會】再有鏡粉發起聯署促主辦方交代　聯署：為表演者爭取應有權益

早前《全民造星V》宣傳記招上，Lokman及AK表示將赴加拿大揀蟀。

《全民造星V》照舉辦？

不過ViuTV早前已宣布舉辦的《全民造星V》，接受海外招募參加者，並透露MIRROR的正副隊長Lokman（楊樂文）及AK（江𤒹生），還有ERROR的正副隊長肥仔（梁業）及阿Dee（何啟華）分別遠赴到加拿大溫哥華和馬來西亞吉隆坡招募參加者。

事實《全民造星》系列，先後捧紅MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR，此外MC張天賦、曾比特等也是從《全民造星II》入行，可見此節目為香港樂壇發掘不少新血。

而有消息指《全民造星V》將繼續籌備，但播出日期將延遲，原因是ViuTV在節目宣布招募前，已用「MIRROR出埠搵參賽者」作招徠，吸引不少廣告商大力贊助，如果煞停節目或牽涉巨額賠償，至於Lokman及AK會否如期出國揀蟀就未知之數。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

打亂陣腳

其實演唱會意外發生後，相關人士活動相繼有調動，包括COLLAR成員Marf缺席首次拍劇並孭重飛擔正女主角的《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神儀式。至昨日（8月4日）COLLAR復工，在8缺1、沒有So Ching情況下連續接受商台兩個節目的訪問。

此外，ViuTV跳舞比賽節目《War of Dance》早於1月底至2月中已接受報名，據知節目已改名為《Flat Out》，並由阿Dee、肥仔、COLLAR隊長Gao（沈貞巧）及楊安妮（Winwin）擔任主持。

據KOL游大東網上報道指，因為有關方面覺得此時推出跳舞比賽節目為引起外界批評，故此將節目無限期押後，已錄好的集數也被抽起不播。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】再有鏡粉發起聯署促主辦方交代　聯署：為表演者爭取應有權益
17:46 2022/08/04
【MIRROR演唱會】再有鏡粉發起聯署促主辦方交代　聯署：為表演者爭取應有權益
【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR
20:01 2022/08/04
【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR
負責調查MIRROR演唱會大屏幕墮下事故工作小組　明天舉行第二次會議
20:05 2022/08/04
負責調查MIRROR演唱會大屏幕墮下事故工作小組　明天舉行第二次會議
【MIRROR演唱會】成員陸續發聲　Edan：只求人無事
21:45 2022/08/04
【MIRROR演唱會】成員陸續發聲　Edan：只求人無事
【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄
今日 10:15
【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】再有鏡粉發起聯署促主辦方交代　聯署：為表演者爭取應有權益
17:46 2022/08/04
【MIRROR演唱會】再有鏡粉發起聯署促主辦方交代　聯署：為表演者爭取應有權益
【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR
20:01 2022/08/04
【MIRROR演唱會】Ian事故後首度發文　綵排時受傷舞蹈員Zisac發聲撐MIRROR
負責調查MIRROR演唱會大屏幕墮下事故工作小組　明天舉行第二次會議
20:05 2022/08/04
負責調查MIRROR演唱會大屏幕墮下事故工作小組　明天舉行第二次會議
娛樂人物職業 Mirror COLLAR 全民造星 MakerVille 歌手 ViuTV 廣告 娛樂行業 溫哥華

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
19:53 2022/08/04
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
17:34 2022/08/04
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用