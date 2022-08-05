【MIRROR演唱會】意外無阻舉辦《全民造星V》舉行？　《War of Dance》被抽起

▲ 有指《全民造星V》繼續籌備當中。

人氣男團MIRROR早前在紅館舉行第4場演唱會，期間發生嚴重意外，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓令兩名舞蹈員受傷。

當中女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言）受重傷，現時仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，事件引起社會極大關注。

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▲ 早前《全民造星V》宣傳記招上，Lokman及AK表示將赴加拿大揀蟀。

《全民造星V》照舉辦？

不過ViuTV早前已宣布舉辦的《全民造星V》，接受海外招募參加者，並透露MIRROR的正副隊長Lokman（楊樂文）及AK（江𤒹生），還有ERROR的正副隊長肥仔（梁業）及阿Dee（何啟華）分別遠赴到加拿大溫哥華和馬來西亞吉隆坡招募參加者。

事實《全民造星》系列，先後捧紅MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR，此外MC張天賦、曾比特等也是從《全民造星II》入行，可見此節目為香港樂壇發掘不少新血。

而有消息指《全民造星V》將繼續籌備，但播出日期將延遲，原因是ViuTV在節目宣布招募前，已用「MIRROR出埠搵參賽者」作招徠，吸引不少廣告商大力贊助，如果煞停節目或牽涉巨額賠償，至於Lokman及AK會否如期出國揀蟀就未知之數。

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打亂陣腳

其實演唱會意外發生後，相關人士活動相繼有調動，包括COLLAR成員Marf缺席首次拍劇並孭重飛擔正女主角的《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神儀式。至昨日（8月4日）COLLAR復工，在8缺1、沒有So Ching情況下連續接受商台兩個節目的訪問。

此外，ViuTV跳舞比賽節目《War of Dance》早於1月底至2月中已接受報名，據知節目已改名為《Flat Out》，並由阿Dee、肥仔、COLLAR隊長Gao（沈貞巧）及楊安妮（Winwin）擔任主持。

據KOL游大東網上報道指，因為有關方面覺得此時推出跳舞比賽節目為引起外界批評，故此將節目無限期押後，已錄好的集數也被抽起不播。

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