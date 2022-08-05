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【好人好事】深水埗婆婆執農曆七月路邊祭品果腹　暖心港男主動讓出飯盒

休閒消費 12:19 2022/08/05

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有暖心港男送出手中飯盒予執拾街邊祭品的婆婆。

踏入農曆七月，不少人會在街上擺祭品，燒街衣，放置食物讓無主孤魂有食物果腹。近日，有位港男於社交平台發文指，自己在深水埗買外賣回家的路上，遇到一名婆婆執拾路上的祭品，目睹的港男決定送上手中的飯盒，更呼籲街坊幫忙留意，伸出援手幫助婆婆。

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有位港男於Facebook群組「深水埗街坊會」發文指，晚上8時回到深水埗，買了久違的燒肉切雞飯，在回家的路途上，竟在村口見到身穿短袖白衫褲的婆婆，更來回觀察婆婆兩次「佢應該唔係嗰味野。」最後決定上前問候。

港男上前關心「婆婆食左飯未呀？」，婆婆回答「未呀！我等人地收左工先有得食。」港男指，婆婆的聲線精神，不過帶著2個多次重用的口罩，之後港男以「唔得閒食」為理由就主動讓出飯盒。

婆婆，我買左個飯，不過唔得閒食，不如你幫幫我食左去丫。幫下我咪嘥咗佢啦。

婆婆聽到後感到驚訝，亦欣然接受表示感謝。而港男其後去了買串燒及粉果作晚餐，更刻意回頭留意婆婆還有沒有執拾祭品，「結果眼見佢係咁不停食緊個飯盒」，事後更呼籲大家「幫幫忙留意下佢，行過有可以既話就幫下」。

帖文一出，不少網民大讚港男「樂善好施」、「好人一世平安」，希望大家可以「有樣學樣」一起關注街上有需要幫忙的人，亦有人指港男一句「唔得閒食」是善意的謊言，可以照顧到婆婆的自尊心。

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責任編緝：蕭雅文

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