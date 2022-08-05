【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復

▲ 阿Mo目前情況危殆，有網民重提前TVB藝人邵傳勇車禍後復元情形。

MIRROR紅館演唱會上周四（28日）第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）仍然留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆。演唱會意外發生後，有網民重提前TVB藝人邵傳勇發生車禍，致頸椎斷裂險告癱瘓一事，祈願阿Mo能像邵傳勇般順利康復。

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演唱會嚴重事故發生後，伊利沙伯醫院昨日（4日）表示，傷者現時仍然在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。據知，阿Mo現時仍然昏迷及要插喉，而頸椎傷勢已基本穩定，未來數日會視乎情況決定治療方案，醫療團隊不排除需再為阿Mo做手術。

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正當外界關心阿Mo的康復情形及未來活動能力，有網民重提前TVB藝人邵傳勇曾發生嚴重交通事故，導致其第二節頸椎斷裂，險致癱瘓一事。

現年54歲的邵傳勇曾與黎芷珊相戀，他在1998年的情人節在清水灣遇上車禍，當時他的第二頸節椎斷裂，差點癱瘓，其後接受長達半年的治療期，獲當時的女友黎芷珊體貼照顧，其後康復。惟二人最終於2000年分手收場。

邵傳勇與邵逸夫有親戚關係，但入行約30年卻從沒叨六叔的光，一直於演藝界默默耕耘。80年代加入亞洲電視的邵傳勇，在90年代初更獲導演張徹提拔於台灣電視劇版《刺馬》當男主角，可惜反應卻不太理想。

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直至1997年轉投TVB，參演《陀槍師姐》、《金裝四大才子》等多套電視劇，令人留下深刻印象。2007年，邵傳勇離開TVB，轉往北上發展，並認識了內地女藝人屠焱，在2012年結為夫婦。女方與前夫育有一女，邵傳勇視繼女為己出，一家三口生活美滿。

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責任編輯：羅嘉欣