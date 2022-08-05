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【電車派對】香港電車118周年　經典Sanrio角色登上叮叮派對

休閒消費 12:33 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港電車今年踏入118周年，推出一系列聯乘慶祝活動，冀望在疫情緩和後向市民散發「叮」點喜悅。

當中更特意尋找了幾個伴隨無數市民成長的經典Sanrio角色，於今個夏天一同登上派對電車，沿路為香港電車送上生日祝福。AP鴨將擔任重要的車長身份，帶領其他人氣角色包括大口仔、Keroppi、PC狗登上派對電車暢遊港島，穿梭大街小巷，欣賞香港迷人城市景致，感受獨一無二的派對體驗。

香港電車近年積極將品牌融入生活。（機構提供）

市民可以到港島沿線捕捉#165 Sanrio主題電車，留下倩影，亦可以於8月起到Maskology門市，把香港電車與Sanrio Characters首次聯乘的居家小品帶回家中，將「叮」點喜悅散落到家裡每一個角落。
 
香港電車亦有份參與Live Nation HK以香港人堅毅拼搏精神為主題的852FES「Awaken Festival 覺醒文化」。活動涵蓋了本地和經典的音樂、文化、生活及藝術，大眾可在852FES的聯乘攤檔上，找到多款以懷舊電車標誌及地圖為主題的運動用品及生活家品。

懷舊電車模型。（機構提供）

懷舊電車模型。（機構提供）

852FES「Awaken Festival 覺醒文化」
日期：8月12日（12nn-8pm）
        8月13日（11am-8pm）
        8月14日（11am-7pm）
地址：亞洲博覽館2號展館

記者：李越樺

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