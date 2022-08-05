【弟子規比賽】弟子規書法及誦讀比賽  提升學生誠信關愛價值觀

為培養學生誠信、尊重他人等正面價值觀，第一屆「全港佛教學校弟子規比賽」(2021-2022)讓學生透過朗讀弟子規或書寫弟子規篇章，感受中國孝悌忠信的傳統文化，實踐良好的生活態度及行為。

第一屆「全港佛教學校弟子規比賽」(2021-2022)受到廣泛認同及支持，合共獲得12所佛教小學參加「小學組書法比賽」、「幼稚園組誦讀比賽」則收到66條參賽影片。

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由香港佛教聯合會會屬小學校長會及會屬幼稚園校長會聯合主辦、永義(香港)有限公司贊助的第一屆「全港佛教學校弟子規比賽」(2021-2022)經已順利完成。比賽旨在以中國古聖先賢教誨，配合教育局價值觀教育，培養學生誠信、尊重他人、關愛及勤勞等正面價值觀。學生透過朗讀弟子規或書寫弟子規篇章，感受中國孝悌忠信的傳統文化，實踐良好的生活態度及行為。

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第一屆「全港佛教學校弟子規比賽」(2021-2022)頒獎典禮已於7月30日在本校禮堂圓滿舉行。承蒙香港佛教聯合會秘書長兼學務管理委員會主席演慈法師、永義(香港)有限公司副總裁馮鉅熙先生、馮鉅衡先生、黃錢仲小組及龐瑋小姐、香港佛教聯合會學務顧問郭耀豐居士及莊聖謙居士擔任主禮嘉賓；參賽學校校長、家長及同學到臨支持。

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責任編輯：羅嘉欣