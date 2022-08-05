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【樓價有得估】鄭裕玲1985年僅萬一蚊首期「上車」　天王劉德華親力親為鋸木砌床

娛樂 12:56 2022/08/05

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鄭裕玲1985年牌萬一蚊「上車」，天王劉德華親力親為鋸木砌床。

以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）擔任主持。昨晚第一集的焦點，莫過於Do姐與天王劉德華的舊居影片再度曝光。

昨晚播出第一集，嘉賓陣容為黎諾懿、高海寧對戰袁偉豪、謝東閔，黎諾懿除答錯第一條問題外，其餘全部問題過關，與高海寧一同勝出比賽。昨晚最精彩環節，必定是Do姐及天王劉德華舊居影片。

首期只1萬1千元

原來Do姐當年位於何文田的舊居非常寬敞，每間房都有扇門做間隔之餘，服裝間更設有多塊鏡子，適合貪靚女士，Do姐透露：「呢間屋喺1985年用110萬港元買，當時畀1%首期就可以上車，最後畀咗1萬1千蚊落訂。」

至於華仔的廣播道舊居，亦是其首置住址，當年華仔更化身木工親力親為鋸木砌床，認真估你唔到。

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港姐閨房曝光

《樓價》外景主持黃婧靈（波波）還走訪了蔡嘉欣及何遠東的家，蔡嘉欣的家位於上車聖地屯門掃管笏，嘉欣於2018年時購入該單位，她說：「嗰時資金唔係太多，所以見到一個比較平嘅樓花就買咗先，冇後悔過做呢個決定，依家個單位已經升咗值！」

何遠東的家則位於大埔墟，遠東於十年前購入該單位，他透露首期、裝修費連律師費等合共花了近30至40萬港元，他說：「嗰時買樓畀人鬧到七彩，話樓價咁高做乜買樓，但冇人會估到樓價之後係點架嘛？」

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第二集預告

至於今晚播出的第2集，嘉賓陣容為黃智雯、何遠東對戰黃庭鋒、黃美棋，是集「邊個住貴啲」環節中，波波將會帶大家參觀吳紫韻及古天祥的家。吳紫韻位於將軍澳的家為483呎兩房特色戶，家中有露台可以隨時燒嘢食。

而自言「成功靠苦幹」的古天祥則原來人生曾買過三次樓，更愈搬愈大間，上年便購入位於大埔的930呎3房1套單位。兩間呎數相差如此多的星級家居，到底購入價會是很相近還是差天共地呢？

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另外，在第2集將會帶觀眾參觀的昔日星級家居是劉嘉玲於1985年以74萬港元購入的舊居。

在片段中，更見有嘉玲水著Look暢泳畫面，相當青春有活力！

最新影片推介：

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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