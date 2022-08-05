【蚊蟲叮咬】中年婦被小黑蚊叮咬拖3個月傷口見骨　一文 看清揀驅蚊劑貼士＋止痕防蚊法

▲ 中年婦被小黑蚊叮咬，拖3個月傷口見骨！求醫揭下肢血管阻塞致惡化。

夏天蚊蟲肆虐，被蚊子咬後若不當處理，可能引發嚴重後果。台灣心臟內科醫師蔡松恩近日在節目中分享案例，指曾有一名患糖尿病的婦女被蚊子咬後3個月，傷口遲遲未能癒合，揭露一個原因導致傷口惡化，深見骨頭。

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心臟內科醫師蔡松恩在《醫師好辣》節目中分享案例，指曾接收一名患有糖尿病的中年婦人，被小黑蚊叮咬至全身紅腫，雖2個月後患處不癢，但傷口遲遲未癒合，甚至範圍擴大。而患者因自知有糖尿病，以為因此才導致傷口難癒合，也自覺沒出門玩水、保持傷口清潔。但到第3個月時，發現傷口已深見骨頭，無奈下才就醫。

蔡醫生檢查發現，患者是因下肢血管阻塞，才令傷口遲遲無法癒合。醫生表示，皮膚一旦有破洞傷口，必須要有養分及血流供給，才會開始癒合；患者被蚊子叮咬是起因，因血管阻塞而沒有血液流過患處，導致惡化的結果。最後，醫生為患者放置支架，打通血管後血流恢復順暢，外加整形外科幫忙，終令患者傷口完全癒合。

驅蚊防蚊貼士

被蚊蠓叮咬，如何止痕？在家中可怎樣驅蚊，在戶外可怎樣防蚊？TOPick綜合消委會及專家的建議，羅列多種方法，讓大家參考。

皮膚科專科醫生胡惠福早前接受TOPick訪問時表示，搔癢時切忌抓損皮膚，因會加細菌感染風險。若想即時紓緩痕癢感覺，他建議用這4種用品應急：冰凍毛巾或汽水、潤膚膏、肥皂水（番梘水）。

正確止癢方法：

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揀驅蚊劑貼士

胡惠福醫生指，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分：

避蚊胺（DEET）

埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin）

茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）

他表示，這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。

胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

5款較常用的驅蚊成分的分別、使用貼士：

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家居驅蚊防蚊方法

家中有蚊子或「小蚊滋」出沒，用肥皂水、天然驅蚊包，還是用滅蚊燈較好？TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法以供參考：

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DIY防蚊方法：

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對付室內「小蚊滋」方法

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強早前受訪時指，牠們主要是蚤蠅和蛾蚋（又稱「毛蠓」）。雖然牠們並不吸血，但屬滋擾性飛蟲，亦有機會傳播病原體或細菌，故不建議直接用手拍打。他建議，在家中預備一瓶氣霧裝殺蟲劑噴一噴，牠們就會死。若一定要拍死牠，建議戴上手套，或者利用報紙、蚊拍等物件去處理。

另外，由於蚤蠅及蛾蚋，一般會在一些並非經常排水的喉管，尤其是浴室地台上的去水位產卵，加上依靠有機物如頭髮和皮屑作為營養成長。因此除了保持家居乾爽，陳偉強還建議，定期在去水口倒進1:99稀釋漂白水，以防止「小蚊滋」滋生。

容易「惹蚊」的體質及防蚊叮食療

註冊中醫師馬琦傑講解，甚麼體質人士較易「惹蚊」，並推介湯水改善體質，以防蚊叮：

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責任編輯：羅嘉欣