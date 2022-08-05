【幼稚園入學】2023/24學年幼稚園K1入學指南　3個方式遞交「入學註冊證」申請

▲ 2023/24學年幼稚園K1入學指南。

要為子女報讀2023/24學年幼稚園K1的家長要留意，若想報讀加入「幼稚園教育計劃」的學校，需要了解如何為孩子申請「幼稚園入學註冊證」，亦要留意幼稚園何時通知家長申請結果及後續安排。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2023/24學年入讀幼稚園的兒童必須在2020年12月31日或之前出生，而在2021年1月1日或之後出生的兒童不符合資格申請「註冊證」。

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申請註冊證

家長須在今年9月至11月向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請，申請表格可於9月起在教育局網站下載（按此連結），或自行到各區民政事務處、郵局或教育局區域教育服務處索取，申請表需連同出世紙副本、父/母一方的身份證文件副本一併遞交。

遞交申請前需覆核以下資料：

1. 你是否已填妥申請表各項及核對所有資料正確無誤，並於第五部承諾及聲明簽署？

2. 你是否已夾附你的身份證明文件副本？

3. 你是否已夾附所有兒童的身份證明文件副本？

4. 如兒童不是你的子女，你是否已在第三部註明與兒童的關係及提供有關證明文件（兒童父或母的身份證明文件副本及授權書）？

5. 你是否已填上香港通訊地址？

6. 就郵寄申請而言，你是否已在信封上填妥本局的郵寄地址（香港灣仔郵政局郵政信箱23179號）並貼上足夠郵資？請留意郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理。

7. 你是否已影印及備存一份填妥的申請表格？

▲ 2023學年幼稚園K1申請流程。（教育局網頁截圖）

遞交方式：

1. 郵寄：將表格及文件放入信封，貼上足夠郵票，寄往香港灣仔郵政局郵政信箱23179號 幼稚園行政2組(香港灣仔郵政局郵政信箱23179號)

2. 親自遞交：申請人可將申請文件放入信封並封口，封面寫上「申請幼稚園入學註冊證」，於辦公時間內投入設在香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓教育局收集箱內。

3. 網上申請：９月起可於教育局網頁下載電子表格。遞交電子申請表後，需於10個工作天內把已簽署的「承諾及聲明」正本郵寄至教育局香港灣仔郵政局郵政信箱23179號。

注意：用傳真或電郵方式遞交的申請，概不受理。

教育局確認通知

教育局會在收到申請表後10個工作天內以短訊形式發出「申請確認通知」給予申請人的流動電話號碼，或將確認通知以書面形式郵寄給申請人。

教育局郵寄註冊證

教育局在收到申請和文件後，一般會在6至8星期內完成審核，並以郵遞方式發放「註冊證」。

▲ 「幼稚園入學註冊證」樣本。（教育局圖片）

▲ 不合資格接受資助幼稚園教育的學童，可申請「幼稚園入學許可書」。（教育局圖片）

申請幼稚園學位

幼稚園會在9至12月處理K1入學申請，而每間幼稚園的派表和報名截止日期不一，家長可上心儀學校官網留意詳情。除了填寫入學申請表，一般都需要準備以下文件：

兒童出生證明文件正副本

父母身份證副本

防疫注射記錄（針卡）正副本

回郵信封

報名費

申請結果及註冊

幼稚園會在12月16日前通知家長K1學位申請結果，如家長申請成功，須於統一註冊日期，即2023年1月5至7日到一所幼稚園註冊，提交「註冊證」/「入學許可書」，並繳交註冊費。

如家長申請不成功，須在統一註冊日期後，即2023年2月初開始留意教育局公布的幼稚園K1空缺資訊，並再申請有學位空缺的學校，獲取錄後辦理註冊手續。

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責任編輯︰林愛娜