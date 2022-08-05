【探索大自然】第一屆全港「野外大搜查」  混合式探索香港的大自然

「後疫情，新常態」帶來了混合式學習（Blended learning）模式，學習不再局限於實體書本。愛秩序灣官立小學與環保機構合作，聯同來自十八區的小學合辦《第一屆全港小學野外大搜查》，來自全港50多間小學，超過400位師生一起透過線上線下多元化的活動，探索香港的大自然。

80隊參賽隊伍透過VR360技術的線上學習資源，彷彿身歷其境，輕輕點擊眼前的動植物，即可仔細觀察其特徵及聆聽語音導賞。這套線上學習資源更附有一系列的本地生物圖鑑，方便同學隨時重溫各種動植物的習性。

比賽原本是要求參賽隊伍到大埔滘尋找動植物，因疫情改為實時網上問答比賽，刺激程度不輸實體活動。參賽同學在比賽期間十分投入，每次公布正確答案後，各隊的歡呼聲此起彼落。

最新影片

有參賽隊伍在100條題目中答對超過90題，成績亮麗。除了以大埔滘為主題的【野外大搜查問答比賽】，大會亦舉辦兩次【前哨戰】，分別是萬宜水庫和屏山文物徑的問答比賽，鼓勵同學在假期善用餘暇，認識香港具學術價值的地點，讓同學可以把現實世界和書本知識連接在一起，實踐全方位學習的理念。

為了推動線下學習，讓家長和子女多親近大自然，大會以【大埔滘自然生態親子攝影比賽】作為壓軸活動。比賽分為植物組、風景組、動物組、雀鳥組、人與自然組，共有90多位學生參與，收到約180份攝影作品。

從小學生的鏡頭看郊野，可以微觀真菌、林鳥、猛禽、青蛙、昆蟲，甚至是罕見的灰麝鼩。他們的文字描述無一不在讚嘆大自然的美妙，有些更藉此反思人與自然的關係。

比賽經已圓滿結束，並且順利舉行頒獎典禮，邀請了教育局總課程支援主任（全方位學習）許承恩博士擔任主禮嘉賓。一眾顧問、校長籌委和支持機構亦有到場為同學打氣。

許博士表示，線上和線下在日常生活中已密不可分，樂見學界活動跳出傳統框架，以混合式學習吸引新世代學生。大會聯合主席崔家祥校長和陳嘉俊先生期望下一年【野外大搜查】寄望能有實地考察，讓學生透過體驗式學習去探索大自然。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣