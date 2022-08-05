【新冠疫情】嶺大調查揭3成市民因未能通關失業　學者倡優先與廣東省討論通關

▲ 嶺南大學調查發現，有6成半市民因未能正常往返兩地而影響收入。（嶺大提供）

新冠疫情下本港及內地未能完全通關，嶺南大學今（5日）公布一項調查結果，發現有6成半市民因未能正常往返兩地而影響收入，3成人更因此失業。研究團隊建議港府可採用「先易後難」策略，可優先與廣東省討論通關可能性。

嶺大於今年7月訪問逾1,200名18歲或以上香港市民，了解在港府及內地仍有多項出入境檢疫隔離措施的情況下，市民受到的影響。結果發現，64%受訪者因而減少個人收入，10%收入更減3成以上；31%受訪者更指，措施令他們失業或短暫失業。68%受訪者認為現時狀態對工作造成不便，73%更指對其所在行業造成影響。

另外，72%受訪者認爲未能通關對他們的生活造成影響或不便，有67%受訪者指疫情前有到深圳或其他內地城市娛樂消費的習慣，但跨境消費模式被迫改變。64%受訪者反映，如港府能促成與內地「通關」，會提升對港府評價。

領導是次研究的嶺大副校長莫家豪表示，結果反映本港與內地出入境檢疫隔離措施影響市民的生計，生活模式亦大受影響。他認為政府應採取多種措施，例如加強與內地各級政府的溝通協調，進一步強化兩地檢測標準及追蹤制度對接，為推進通關創造更多有利條件。莫家豪又說，調查顯示廣東省是香港居民赴內地的主要目的地，建議政府可採用「先易後難」的策略，優先討論與廣東省實現通關的可能性，再逐步推廣至全國其他省市。

調查結果亦顯示，68%受訪者支持政府委託內地醫院為身處內地的港人提供受資助的醫療服務，69%受訪者支持醫管局為內地港人開通「遠程醫療」以接受本港的醫療服務。研究團隊成員之一、嶺大政策研究院助理教授（研究）黃耿華指出，不少需要長期使用公共醫療服務的市民，特別是長者滯留內地，令他們難以定期覆診。他建議，醫管局為滯留內地港人開通「遠程醫療」或「視像診症」，讓他們在疫情期間依然能接受本港的醫療服務。

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責任編輯：黃悅晴