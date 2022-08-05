【美食速報】亞洲首個室內西班牙風乾火腿窖　即場享用手切100%黑毛豬血統伊比利亞火腿

▲ 即場享用手切100%黑毛豬血統的伊比利亞火腿。(品牌提供)

近幾年香港人除了愛吃意式巴馬風乾火腿外，西班牙的伊比利亞火腿同樣愈益受歡迎。有見及此，Pata Negra House Group 推出「尊貴美食體驗 Prestige Experience」，帶大家參觀亞洲首個室內火腿窖The Iberico Ham Cellar，即場享用手切100%黑毛豬血統的伊比利亞火腿外，品鑒美食行程精采。

行程一：美食品鑒房

首站會從一系列西班牙著名美食開始，私人嚮導員會帶領進入具標誌性的美食品鑒房，品鑒房內有多款西班牙冷盤、不同地方的陳年芝士及特選的煙燻三文魚。

客人可以一邊聽著由專人講解食材背後來源、文化及故事，一邊享用品鑒房的美食，再加上特色的西班牙氣泡酒配搭⋯⋯慢慢地揭開這趟奇妙旅程。

▲ 亞洲首個室內火腿窖 The Iberico Ham Cellar。(品牌提供)

行程二：伊比利亞火腿窖

來到探索最迷人境地的行程 - 伊比利亞火腿窖，這是亞洲首個及唯一一個室內火腿窖，展示了Pata Negra House多款經典限量火腿，別具特色。在尊貴美食體驗中，專業的嚮導員會安排客人品嚐多款手切的 100%純種黑毛豬橡果餵飼火腿，亦會詳細講解不同火腿的特點(原產地區、豬隻血統及飼料、放牧方法等)。

最為人期待的是於尊貴美食體驗中，更可品嘗由Pata Negra House Group獨家代理的Rubio Dorado「黃金豬」60 個月風乾年期火腿 。為了保育此稀有豬種，每年只會出產60隻「黃金豬」。黃金豬採用天然栗子及橡果餵飼三年，豬隻在長時間的健康牧養下，含有高達 62%以上油酸脂肪，口感美味無比。

行程三：精緻吧台 – 開放式私人廚房

再來去到精緻的開放式私人廚房，此處不但能品嘗來自世界各地的頂級食材，亦可探索伊比利亞火腿如何融入於不同的菜式中。6 道菜式均由米芝蓮星級餐廳副主廚 Heloise Fischbach 精心設計及配搭，食材包括鱘龍魚魚子醬、野生藍鰭吞拿魚、珍寶紅蝦、黑毛豬面頬肉、頂級肉眼等。不同的菜式更會配搭特選的美酒，星級菜單配搭各款美酒佳餚。

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行程四：即場購物

想把幸福滋味感覺延續？即場成為會員更可享有獨家的 8 折優惠，將你最喜愛的伊比利亞黑毛豬火腿及其他產品帶回家，享受非凡的購物體驗。

The Iberico Ham Cellar

地址：新蒲崗五芳街28號利森工廠大廈A座601室

按此可預訂 (團體門票$10,080/6位起）

記者：郭秀芳