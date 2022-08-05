【瘧疾個案】何栢良：月內出現30宗個案情況不尋常　倡增設入境前健康檢查

▲ 何栢良指一個多月內出現30宗個案，形容情況不尋常，倡增設入境前健康檢查。（馮漢柱攝）

本港自7月起錄得30宗瘧疾輸入個案，全部由非洲抵港，其中1人在酒店檢疫期間死亡。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時本港的確診宗數多於過去3年的總和，形容情況不尋常，醫管局評估不日會有數百名工人經香港返回內地，建議政府為他們進行相關健康檢查，有需要時要向內地借藥，並提升本地實驗室檢測的能力。

何栢良今日（5日）在港台節目《千禧年代》表示，本港在疫情爆發前平均每年有20至30宗瘧疾，大部分屬輸入個案，疫情以來入境人數減少，過去3年瘧疾個案基本維持在個位數，今次在一個多月內發現30宗個案屬於很多，「比過往3年加埋仲要多」，加上確診者有共通點，全部來自中非幾內亞，在同一公司工作，他認為事件十分不尋常。



何栢良指出，現存5種可傳人的瘧疾，當中最危險是惡性瘧疾，會由按蚊叮咬人後，在蚊的體內繁殖寄生蟲，再叮咬其他人而出現傳播周期，本港目前有少量可傳播瘧疾的蚊媒，因此一旦發現感染個案就需要做流行病學跟進，包括防止患者留港期間被蚊叮咬：

如果有旅客在外邊感染瘧疾，我哋唔可以唔理、唔可以當無事，雖然香港（爆發）風險低啦，但有啲地區有可作為傳播瘧疾的蚊媒，因此有呢啲個案，就要做流行病學跟進，包括預防患者逗留香港期間畀蚊叮咬，叮咬後再追蹤就好困難。

他表示，是次個案有共同暴露史，世衞評估幾內亞的感染瘧疾比率高達到3成，醫管局評估染疫者所屬的工程公司近期完成在非洲的項目，不日會有數百名工人經香港返回內地，這批工人感染瘧疾的比例可能很高，建議特區政府在他們入境前要進行相關健康檢查。他補充，香港目前治療瘧疾的藥物並不足夠，要向內地借藥，同時提升本地實驗室檢測瘧疾的能力。

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記者：陳麗娜