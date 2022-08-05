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【冒充騙款】涉冒PayMe職員騙136人近150萬　5男女被控串謀詐騙押後再訊

社會 12:39 2022/08/05

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涉案3男2女同被控1項串謀詐騙罪，今於粉嶺裁判法院再提堂。（資料圖片）

5男女涉假扮手機支付軟件「PayMe」職員，致電逾130名受害人，訛稱對方需要更新戶口，以騙取1次性帳戶驗證碼及密碼，提取受害人共近150萬元戶口款項。涉案3男2女同被控1項串謀詐騙罪，今（5日）於粉嶺裁判法院再提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至9月5日再訊，以待警方進一步調查。除20歲無業女被告外，其餘被告還押候訊，17歲男學生保留8天保釋覆核權，於8月12日作保釋覆核。

5名被告為羅刊豫（19歲，無業）、余嘉龍（18歲，無業）、蘇駿傑（17歲，學生）、楊夏威（25歲，送貨員）及錢慧婷（20歲，無業）同被控1項串謀詐騙罪。

控罪指，他們於2022年1月20日至6月8日之間，在香港串謀以欺騙手段，即虛假地聲稱為PayMe職員，致電受害人稱他們的戶口需要更新，誘使對方提供一次性密碼及交易編碼，取得後從受害人戶口中迅速提款，從而不誠實地取得136名受害人的港幣1,463,891元，意圖永久地剝奪受害人的財產。

案件今再提堂，各被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查。余、蘇申請保釋後遭控方反對，羅、楊則未有保釋申請。裁判官將案件押後至9月5日再訊，並批准錢繼續保釋，其餘被告還押懲教看管。蘇保留8天保釋覆核權，於8月12日作保釋覆核。

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記者：梁錦麟

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電子支付 罪案 軟件 粉嶺 PayMe

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