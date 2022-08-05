【白色強人II】黃浩霆演「玩命KOL」獲讚演戲用心　夢想成真與蔣志光合作

▲ 「玩命KOL」黃浩霆一圓與蔣志光合作的心願。

TVB劇《白色強人II》第2集開始已有名「玩命KOL」經常出入明成北，專攻「花式自虐」博取網民眼球。該名KOL名為陳志強、綽號「大神」（黃浩霆飾），先後因徒手搞蜂巢、浸冰水及滾樓梯等出入明成北急症室。

由於「大神」無論腫如豬頭、臉如死灰、或是周身傷都不忘拿著手機直播入急症室過程呃Like，令琛哥（蔣志光飾）及蘇怡（唐詩詠飾）等大感頭痛。

可惜昨晚（8月4日）播出的一集內，「大神」進院時再也未能拿著手機，因吸入過量氦氣昏迷的他最終搶救不治。在琛哥宣布志強死訊之前，劇情插播「大神」之前貪玩在醫院拍下的醫生百態短片，相當催淚。

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▲ 「玩命KOL」經常「花式自虐」博取網民眼球。

監製讚演戲用心

「大神」個案自周二（8月2日）晚引起網民熱討，大讚個案貼地、生活化，對於昨晚「大神」自食其果，網民大部分均大感激氣，紛紛留言指終於「玩出禍」，並認為時下年青人應引以為鑑。

飾演志強的黃浩霆（Justin）一臉Baby Face，原來不經不覺入行10年，並於2019年加入TVB，去年憑在《七公主》中飾演詐騙集團一員備受關注、嶄露頭角。

獲監製Marco大讚演戲用心的Justin，坦言很喜歡陳志強這個角色，除了因為有發揮，亦因為夠貼地：「好多人都成日追求點擊同數字，因為好似反映咗自己個價值咁，我自己作為藝人都會追求呢啲數字。」

▲ 昨晚《白色強人II》情節催淚。

Justin指自己是《白色強人》粉絲，當年對蔣志光以英文罵人一幕大感驚艷；當時剛從無綫藝訓班畢業的他，許願希望將來有機會與蔣老師合作，如今能在《白色II》中演對手戲、別具意義。

Justin續說：「真係好似發咗場夢咁。我個角色成日要一直講嘢，蔣老師會用心聆聽我嘅對白，再用佢個角色去幫我收尾，令件事出嚟效果更圓滿，我都有不斷從中偷師，希望將來可以成為蔣老師咁好嘅前輩。」Justin又謂為了演好陳志強，花了不少時間在造型及事前準備功夫，還特意請來戲劇老師從旁協助及指導：「因為每次入院個狀態都好唔同，為求逼真，我都會事先感受吓個狀態，例如浸冰水咁，再喺屋企反覆練習。」

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李文信身世曝光

昨晚另一感人位，是李文信Vincent（陳豪飾）與爸爸李彪（薛崇基飾）的父子關係。

李彪年青時拋妻棄子並失聯多年，兩父子最終在明成北「重逢」，可惜李彪已身患重病。面對既熟悉又陌生的父親，Vincent雖沒有相認，但還是忍不住慰問李彪近況及為對方送上最愛的米酒，以低調又保留的方式表達孝心，獲讚再度發揮視帝級演技。

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